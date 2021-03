Színház

ISMÉT BEZÁR A SZÍNHÁZ. Mivel vasárnap délután 3 ezrelék fölé emelkedett az utóbbi két hét ezer lakosra vetített fertőzöttségi mutatója Sepsiszentgyörgyön, ismét vörös forgatókönyv lépett életbe a városban, melynek értelmében a színház felfüggeszti az előadások játszását. A betervezett előadásokat kénytelenek későbbi időpontokra halasztani. A nézők megértését és türelmét kérik az ebből adódó kellemetlenségekért.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES köteles felfüggeszteni előadásait az újabb szigorítások következtében. Ennek értelmében a Táncsétány március 29-i előadása elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak a központi jegyirodában. Telefon: 0267 312 104. Amennyiben nem szeretnék visszaváltani, a jegyek érvényesek maradnak egy későbbi előadásra.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától csendes szentségimádást tartanak a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban az esti szentmise előtt.

NAGYBÖJTI LELKI GYAKORLATOK. Az esztelneki egyházközség nagyböjti lelkigyakorlatát március 25–27. között tartják. A 17 órától kezdődő szentmiséken Bartos Károly kézdisárfalvi plébános prédikál. m A lemhényi plébániatemplomban háromnapos húsvéti lelki előkészület lesz március 25–27. között. A triduumos szentmisék 18 órától kezdődnek.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 9–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Kertész utcában, a Gesztenye sétányon, a Temető utcában, a Mihai Viteazul téri 43-as tömbház A, B, C és D lépcsőházaiban és a földszinti kereskedelmi egységekben, illetve a Gábor Áron utca 14. szám alatt a Bertis vendéglőben (régi Szent György pince). A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvazoltánban gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

ADÓ- ÉS ILLETÉKFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden kedden és csütörtökön hosszabbított programmal dolgoznak, 18 óráig várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tartanak nyitva. 9 százalékos kedvezményben részesülnek mindazon adófizetők, akik egész évi épület-, terület- és a szállítóeszközök után megállapított adójukat március 31-ig törlesztik. ♦ A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. ♦ Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.

MOZI. A járványügyi korlátozások miatt a Művész mozi ideiglenesen bezár.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes ügyintézés Barátoson

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Barátoson a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Egy festőművész a fényképészet hajnalán – Szathmáry Pap Károly. Sokan a világ első háborús fotóriporterének tartják Cuza fejedelem és I. Károly király udvari festőjét. Kora egyik legjobb akvarellistája volt, ám mindenekelőtt rengeteget fényképezett. Ki is volt tulajdonképpen Szathmáry Pap Károly, akinek születésnapját, január 11-ét a román fotóművészet napjává nyilvánították? Erre keresi a választ Balázs János és Miholcsa Gyula dokumentumriportja. l Emberből vagy – Székely János a múlt század második felének nem csak fontos írója, hanem éleslátású bírálója is volt. Talán nincs olyan erdélyi család, melynek sorsát ne befolyásolta volna a politika. Székely János és Varró Ilona lánya és családja, Orbók Ilona és Sándor csíkszentmiklósi otthonában mersélt több generáció történetéről. l Székely László, a városépítő – dokumentumfilm Temesvár szecessziós épületei­nek történetéről, a város első, XX. század eleji főépítészének munkásságáról. A Temesvári Magyar Nőszövetség égisze alatt készült film célja: minél szélesebb körben megismertetni annak a művésznek az életét és alkotói munkáját, aki megtervezte, kialakította a polgári nagyváros, Temesvár mai szerkezetét, napjainkban is ismert urbanisztikai és építészeti arculatát.

Írni kell a Nép Ügyvédjéhez

A Nép Ügyvédje hivatalának brassói területi irodája továbbra sem tart sepsiszentgyörgyi meghallgatásokat. Kérik az állampolgárokat, hogy panaszaikat írásos formában, akár magyar nyelven megfogalmazva küldjék be a brassói területi iroda címére: Brassó, Mihail Kogălniceanu sugárút 23. szám, C7-es tömbház, 402-es iroda (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7, camera 402, Municipiul Brașov) vagy az avpbrasov@avp.ro e-mail-címre. Fel kell tüntetniük nevüket, lakhelyüket, elérhetőségüket és a feltételezett jogsértést elkövető állami intézmény vagy köztisztviselő megnevezését/nevét. További információk a brassói területi irodánál a 0268 471 100-as telefonon igényelhetőek.