Rozmárt észleltek Wales partjainál

Következő írásunk

Mifelénk, így az Óriáspince alatti településeken is kínlódni látszottak látogatásunk idején a tavaszi nap-éj egyenlőség égi jelenségei. No ugye, hogy a farkas nem eszi meg a telet, de amilyen szeleburdinak mutatkozik március vége, már mi is hinni akarjuk, hogy Sándor, József és Benedek hoz egy kis meleget – mondták a kapuk előtt álló maksaiak sállal a nyakukon, sapkával fejükön. Nyugtalankodtak, mert a gyümölcsfák ágait nyesni kéne, permetezni, nedves a talaj, de kertészkedni sok helyen még nem lehet, ilyent még nem értünk meg, hogy a márciusi hó leszaggassa a vezetékeket.