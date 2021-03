Gazdafórum, gyümölcsfametszési bemutatók

Az összejövetelen részt vett Könczei Csaba parlamenti képviselő, Kozma Béla megyei agrárigazgató és Jákó Tibor, a szarvasmarha-tenyésztők megyei egyesületének elnöke.

A gazdák kérdéseire válaszolva Könczei a traktorok forgalomba írásának helyzetéről, a sertéstartás korlátozásáról, szövetkezetek létesítésének lehetőségéről, öntözőrendszerek kialakításának perspektíváiról beszélt. Április végén jár le az a törvényileg megszabott hat hónap, mely alatt kivételes módon törzskönyvezhetőek lettek volna a jelenlegi szennyezési normáknak meg nem felelő traktorok, azonban nem készült el az alkalmazási módszertan, ezért a gazdák nem élhettek a lehetőséggel. A napokban egy újabb törvényjavaslatot fogadtak el, mely lehetőséget ad a szennyezési normáknak meg nem felelő traktorok azonosítására és bejegyzésére. A törvényt elküldték az államelnöknek kihirdetésre, így hamarosan megoldható lesz a sárga számtáblák jogszerű kiadása, a traktorokat lehet műszakiztatni, biztosítani – magyarázta Könczei. A háztáji sertéstartás korlátozására vonatkozó jogszabálytervezet végképp elesett, nem fog hatályba lépni – közölte a jó hírt a képviselő.

Bokor Gábor agrárszakember a közeljövőben kiírásra kerülő támogatásokról, az állandó gyepek biotermelésre való átállításáról, gyógy- és fűszernövények termesztési lehetőségeiről, gyümölcsösök létesítéséről, valamint a talajelemzés fontosságáról, folyamatáról számolt be vetített képes előadásában. Hangsúlyozta: mindebben a témakörben – és másokban is – a falugazdász-hálózat szakemberei egyéni vagy csoportos tanácsadással is a gazdák rendelkezésére állnak. Azonnali eredmény is született: egy közel húsz hektáron lucernát termelő gazda konkrét segítséget kért a biotermelésre való átállás ügyintézéséhez.

Ma több helyszínen szervez agráreseményt az SZGE. Gyümölcsfametszési bemutatókon az érdeklődők Hatos György kertészmérnöktől leshetik el az alapvető metszési tudnivalókat. Az eseményre Barátoson fél tizenegykor a paplak gyümölcsöskertjében, Bodokon fél kettőtől Deák Sándor gyümölcsösében, a focipálya mellett, Mikóújfaluban fél négytől Kicsi Csaba gyümölcsösében, a 408. házszám alatt kerül sor. (Szentkereszty)