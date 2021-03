Szennyezettek a folyóink

Románia 21 folyóvizének elemzésekor valamennyiben kimutatták a mikroműanyagok jelenlétét – közölte egy online konferencián Andrei Coşuleanu, az Act for Tomorrow (Tégy a holnapért) civil szervezet alapítója és vezetője.

Arról számolt be, hogy a víz nemzetközi napja alkalmából a brit nagykövetséggel és más partnerekkel elkészítették az első elemzést a mikroplasztik jelenlétéről a romániai vizekben. Három és fél hónapba telt, amíg megvizsgálták a Romániát átszelő legjelentősebb folyóvizeket, 21 mintát gyűjtöttek be, és mindegyikben találtak mikro-, illetve nanoműanyagokat. A kutatás készítői regionális szintű intézményközi összefogást javasolnak a jelenség leküzdésére, valamint azt, hogy Románia turisztikai területeit ingyenes ivóvízzel lássák el, hogy ne legyen szükség palackozott vízre. Ugyanakkor bizonyos műanyag csomagolások teljes betiltását is javasolják a kirándulóhelyeken, hogy azok ne kerüljenek a folyóvizekbe.