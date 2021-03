Fejlesztenék Kézdi-Orbaiszéket

Kézdivásárhely, Kovászna, Barátos, Bereck, Csernáton, Dálnok, Esztelnek, Gelence, Kézdialmás, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Kommandó, Lemhény, Nagyborosnyó, Ozsdola, Szentkatolna, Torja, Zabola és Zágon polgármestere fogadta el az általuk kezdeményezett Közösségi Fejlesztési Társulás Kézdivásárhely-Kovászna Metropoliszövezet létrehozásáról szóló határozattervezetét, amelyet az érintett két város, illetve 18 község májusi tanácsülésén vitattak és szavaztak meg. András Zoltán polgármester kérésére a Hargita megyei Kászonaltíz is csatlakozott a fejlesztési társuláshoz.

Fejér László Ödön szenátor a találkozó után elmondta: azért halasztották el már többször is a munkaülést, mert a román törvényhozás által elfogadott metropolisztörvény nem volt egyértelmű, több jogszabály kapcsolódott össze, amit tisztázni kellett, és sikerült is tisztázni Cseke Attila fejlesztési miniszterrel. A határozattervezetet a honatya mutatta be a jelen lévő polgármestereknek, majd arról is döntöttek, hogy kik lesznek a fejlesztési társulás vezetői, cenzorai. Az elöljárók a majdani társulás elnökének Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármestert javasolták.

A meghirdetéstől harminc nap áll azok rendelkezésére, akik véleményüket, álláspontjukat hallatni akarják a metropoliszövezet létrehozásával kapcsolatosan, majd elkezdődik a fejlesztési társulás hivatalos bejegyeztetése.

A szenátor szerint a fejlesztési társulás megalakítása többek között azért fontos, mert ezen keresztül egységesen fogják kiterjeszteni minden kézdi-orbaiszéki településre a földgázvezetéket.