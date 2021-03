Az erős, életképes társadalom felé vezető út a házastársi, családon belüli kapcsolataink rendbetételével és önmagunk megismerésével kezdődik – foglalta össze röviden kezdeményezésük célját a szakember, majd kifejtette, hogy a Hármas Kötél elnevezés egy bibliai gondolatra épül, miszerint csak akkor boldogulhat igazán az ember életében, ha maga mellé társat talál, és ebbe a kapcsolatba Istent is bevonják.

Mint elmondta, a Hármas Kötél programsorozat egy 2018-as kezdeményezés, mely sok érdeklődőt vonzott, de alighogy beindult, a járványhelyzet miatt kénytelenek voltak leállítani a munkát. Egyedül a házasságra felkészítő csoportjuk indult korábban, 2014-ben. Az ebbe a csoportba jelentkező pároknak önmaguk megértésében és társuk megismerésében, elfogadásában próbálnak segítséget nyújtani. A nemzedékeken átívelő, ún. transzgenerációs minták feltárásával kiderítik a kapcsolat értékeit, erősségeit, erőforrásait, és megbeszélik, melyek azok a területek, ahol jobban kell figyelni az akadályokra. A programnak van egy egyéni felkészítő szakasza, mely a párral való három találkozást jelent, utána pedig egy májusban szervezett egész hétvégés tömbben tartják meg a csoportos foglalkozásokat. A Párkapcsolatunk évszakai nevű csoport elsősorban házasoknak szól megerősítő és prevenciós céllal, melyben olyan témaköröket járnak körül, mint a családban vállalt szerepek, gyermeknevelés, időbeosztás, pénzkezelés, önérvényesítés... Csupa fontos és nap mint nap felmerülő kérdésre keresik a választ közösen, annak tudatában, hogy „mindenütt helyettesíthetőek vagyunk, kivéve a házasságunkban, családunkban”.

A Születés csoport célja, hogy a várandóság idejét végigkísérve felkészítse a kismamákat, párokat a kisbaba fogadására, feloldja a szülés traumatikus élményét, és támaszt nyújtson a szülés után felmerülő nehézségek idején. Egy beteg gyermek születését rendkívül nehéz feldolgozni, ezért ebben is segítséget szeretnének nyújtani a rászorulóknak. Az Anyós lettem, após lettem nevű csoport célja segíteni az „elég jó” anyóssá, apóssá válás folyamatában, hogy a tágabb család tagjai békességben tudjanak együtt élni, megfelelően tudják kezelni a felmerülő konfliktushelyzeteket. A Nagyszülő csoport célja hasonló: segítséget nyújtani az érdeklődőknek, hogy jobb nagyszülőkké válhassanak. A tapasztalatcsere, ötletek megosztása segíteni tud abban, hogy mindenki helyesen élje meg ezeket a szerepeket. A Gyász- és veszteségfeldolgozó csoport, amint a neve is mutatja, igyekszik útmutatással, információkkal szolgálni mindazoknak, akiket nagy veszteségek értek, keresik azt a sorstársi közösséget, ahol nyíltan beszélhetnek érzéseikről, gondolataikról, és megértésre találnak.

A Válóháló olyan módszereket kínál, amelyek segítséget nyújtanak a válással járó veszteségek feldolgozásában és a továbblépésben. A válás minden ember számára megpróbáló esemény, függetlenül attól, hogy milyen érzelmi töltettel zárul, mert általában az egész életvitelt felforgatja. A Változásban nevű önsegítő csoport a változó korú nőknek és férfiaknak szól, s szakemberek segítségével, egyénre szabottan igyekszik feloldani azt a feszültséget, mely az időskori változásokkal együtt jár testi és lelki értelemben egyaránt. Idéntől a beteg hozzátartozót gondozóknak is indítanak csoportot, fontos lenne nekik is megosztaniuk egymással tapasztalataikat, és támogatást kapni. Az eddig legnépszerűbb csoportjuk, a Serdülőket nevelő szülők csoportja is újraindul, ezenkívül a férfiaknak is indítanának csoportot, ahol a férfiasságot jelentő értékek megerősítése volna a cél.

A csoportvezetők pszichológusok, pszichoterapeuták, mentálhigiénés szakemberek, és pszichiáter is van közöttük. Ha valaki úgy érzi, hogy bármelyik csoportba szívesen jelentkezne, Pál Tündét (0730 613 908), vagy Péterfi Ágnes unitárius lelkipásztort (0756 777 899) hívhatja. Minimum hat, maximum tizenöt fővel dolgoznak a csoportokban, s ne előadásokra számítsanak az érdeklődők, hanem másfél órás beszélgetésre, közös tevékenységekre, melyek összesen 10–12 találkozón át tartanak. A programokon való részvétel ingyenes.