Nobel-díjat a „csodadoktornőnek”!

Már látszik a fény a COVID-járvány alagútjának végén, csak azt nem lehet tudni, hogy mennyire hosszú, és mikor lesz vége. Azt is megértettük, hogy a megoldás az oltás, csak azt nem, hogy meddig biztosít védettséget. Halljuk, hogy aki megkapta a második adagot is, az kaphat úgynevezett zöld útlevelet, de nem mondják, hogy az meddig lesz érvényes, és utána ismét be kell-e kapni egy újabb oltást, hogy hosszabbítsák. Az is kérdéses, hogy zöldútlevél-ellenőrzés miatt felfüggesztik-e az ellenőrzésmentes schengeni határokat?

Áttörést hozhat a koronavírus gyógyításában, ha bebizonyosodik, hogy igaza van a nagyváradi Flavia Groșan „csodadoktornőnek”, akinek – a világon egyedül – (állítólag) sikerült meggyógyítania ezer különféle állapotban levő COVID-beteget. De lehet, hogy több ezret, mert a gyógyultak családtagjai is megbetegedhettek, és tanulva covidos családtagjuktól, suttyomban szintén meggyógyulhattak. Az orvosnő az Antena3 hírtelevízióban mutatkozott be. És ha beigazolódik működésének eredményessége, akkor szerintem még orvosi Nobel-díj elnyerésére is számíthat.

A hölgy amúgy tüdőgyógyász, de kilépett az egészségügyi rendszerből és magánorvosként gyümölcsözteti felkészültségét és tudását. Szerinte a COVID-19 csak egy súlyosabb hűlés, amit aránylag könnyen meg tud gyógyítani. A gyógyításhoz használt gyógymódot kezdetben nem akarta elárulni, aztán mégiscsak kiszivárogtatott némi titkokat. Szerinte a koronavírus okozta járvány kezelésében az orvostudomány teljesen rossz úton jár. A kórházba kerülő betegeknek igen sok oxigént adnak (!), húsz litert óránként, emiatt sok szén-dioxid és ödéma (vizenyő) keletkezik az agyban, és azért halnak meg a páciensek. Aztán meg ráfogják, hogy a COVID vitte el – állítja a tüdőgyógyászból lett médiasztár. Arról még nem is beszélt, hogy az oxigén miatt könnyen tűz üthet ki az intenzív osztályokon.

Ő csak kevés élenyt ad nekik, és aztán sétálni küldi. Legrosszabb esetben (gondolom, ha a beteg nem tud utcára menni) óránként egy-egy perc séta az ágy és asztal, asztal és ablak, asztal és konyha között. (Biztos, nyitott ablaknál.) Volt olyan 50 éves betege, akinek oxigén-szaturációja (telítettsége) 65 százalékos volt (a normális 95). Mentő ment utána, de az illető azt mondta, inkább otthon szeretne meghalni, mint hogy kórházba menjen, és az orvosnő egy kevéske oxigénnel meggyógyította.

Azt is kérdezte: látták-e a híres Benedek doktor esetét (akiről öccse mesélte: bár kérte, ne tartsák megkötve, mégsem oldották fel), hogy a professzorok egymást ölik?

A hölgy telefonon és számítógépes kapcsolat által is gyógyít, hogy betegeinek ne kelljen utazni. Energiát sugároz irányukba, biztatja őket, amíg meggyógyulnak. Addig is, amíg szabadalmazzák módszerét, tévéadást lehetne indítani, és távgyógyítással kezelhetné betegeit. Ilyesmit már láttunk, és annak is nagy sikere volt – igaz, nem orvosnak, hanem sarlatánnak nevezzük a módszer művelőit.

Most az orvosi kamara etikai bizottsága foglakozik vele. Olyanokat állítanak, hogy akiket ő kezelt, azok közül többen súlyos állapotban kórházba kerültek. Az orvosnő viszont azt állítja, hogy ő üzenetek százait kapja, amelyekben biztatják és kitartanak mellette, jelezvén, hogy csak benne és a jó Istenben bíznak. Hívei biztosan tüntetni fognak érdekében, élükön a volt AUR-os, de most is aranyos cirkuszhercegnő Diana Șoșoacával, a vírus-, maszk- és oltástagadóval. Az orvosnő Șoșoacának nagy híve, és azt írta blogbejegyzésében róla: „Egy tájfun a hölgy. Fiúk, menjetek utána! Úgy tűnik, hosszútávfutó. Ámen”.

Reméljük, együttes erővel kimentik ebből a nem is létező víruskatasztrófából, ha nem is az egész világot, de legalább Romániát.