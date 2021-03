Előző írásunk

Már látszik a fény a COVID-járvány alagútjának végén, csak azt nem lehet tudni, hogy mennyire hosszú, és mikor lesz vége. Azt is megértettük, hogy a megoldás az oltás, csak azt nem, hogy meddig biztosít védettséget. Halljuk, hogy aki megkapta a második adagot is, az kaphat úgynevezett zöld útlevelet, de nem mondják, hogy az meddig lesz érvényes, és utána ismét be kell-e kapni egy újabb oltást, hogy hosszabbítsák. Az is kérdéses, hogy zöldútlevél-ellenőrzés miatt felfüggesztik-e az ellenőrzésmentes schengeni határokat?