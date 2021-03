Világnap szűk körben

Remélték, hogy idén nem marad el a már hagyományos regionális találkozó, amelyen Brassó és Hargita megyei csoportok is részt szoktak venni, ám a járványhelyzet most sem engedte meg a nagyobb rendezvényt, így hát csak egy kis összejövetelt szerveztek.

Hangulatban azonban nem volt hiány. Bevezetőül Zelenák József lelkész a valakihez való tartozás, a kötődés vágyáról beszélt, és arról, hogy manapság különösen sok oka van mindenkinek a félelemre, szorongásra és kétségbeesésre is, de senki nincs egyedül, Isten mindenkit, minden helyzetben szeret. A közös ima után ugyancsak a szeretetről beszélt Zeimen Cecília gyógypedagógus is, akinek egyik gyermeke szintén Down-szindrómás. Elmondta, milyen nehézségekkel szembesültek, milyen örömeik vannak, és azt is, hogy a sepsiszentgyörgyihez hasonló, erős és összetartó szülői közösség mekkora segítséget jelent. A fogyatékkal élő gyermekek játszóházában egyébként szakemberek is foglalkoznak a csoporttal, munkájukat Zelenák József ezúttal is külön megköszönte.

A várva várt produkció ezek után következett: a Down-szindrómás gyermekek Gáspár Melinda pedagógus irányításával és a hozzátartozók közreműködésével – ötletes jelmezeket öltve – eljátszottak egy állatos mesét. A műsort közös éneklés zárta, távozás előtt pedig még égnek eresztettek egy nagy csokor színes léggömböt, vigyék jó hírét ennek a bátran helytálló, szeretetet gyakorló kis társaságnak.