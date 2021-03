Két új vakcina Magyarországon

Müller Cecília elmondta, a közeljövőben a kínai CanSino és a CoviShield, az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon. Reményét fejezte ki, hogy a választék növelésével a Magyarországra érkező védőoltások mennyisége is nőni fog, ugyanis – szavai szerint – a védőoltás beadása „az egyetlen kiút a járványból”.

Kifejtette, bár a magyar lakosság 16 százaléka, 1 590 000 ember megkapta már legalább az első védőoltást, még mindig a járvány harmadik szakaszának rendkívül dinamikus idejét éljük, a megbetegedések legalább 90 százalékát a nagyon fertőző és súlyos megbetegedést okozó brit vírusvariáns okozza. „Versenyt futunk az idővel, minél több védett személy van, annál inkább le tud csillapodni a járvány” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy fel kell gyorsítani a védőoltások beszerzését és beadását. Jelezte: levélben ismét felkeresi azokat az időseket, akik még mindig nem regisztráltak a védőoltásra, egyben felszólított mindenkit, hogy regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Müller Cecília hozzátette, hogy 1,7 millió 60 év feletti magyar állampolgár oltásá be szeretnék fejezni húsvétig.

A járványügyi adatokat említve a szakember elmondta, hogy a legutóbbi jelentés óta 9046 új fertőzöttet regisztráltak, kórházban 11 276-an vannak, és 1340-en szorulnak lélegeztetőgépre. „Ezek nagyon magas számok” – fogalmazott Müller Cecília, hozzátéve: mindent meg kell tenni, hogy a fertőződést elkerüljük, ezzel is csökkentve az egészségügyi ellátórendszer túlterhelését.

Március 29-ig érvényben maradnak a korlátozó intézkedések, a rendőrség szigorúan ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a tegnapi online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző hétvégéhez képest is jelentősen nőtt a szabályszegések száma, holott a koronavírus-járvány harmadik hullámában különösen fontos a maszkviselésre, távolságtartásra vonatkozó előírások betartása. A szigorított védelmi intézkedések értelmében minden közterületen kötelező maszkot viselni – hangsúlyozta.