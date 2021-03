Visszaszorulóban a járvány Izraelben

A vasárnap elvégzett 47 986 koronavírus tesztből mindössze 669 bizonyult pozitívnak, ami 1,5 százalékos arány. Legutóbb november közepén, a harmadik hullám izraeli megjelenése előtt mértek hasonlóan alacsony számot. Nachman As, a koronavírus ügyeiben illetékes állami megbízott az egyre javuló adatok mellett is óvatosságra intett, a maszkviselés és a távolságtartás fontosságát hangsúlyozta, különösen mert a közeljövőben tömegeket megmozgató események lesznek Izraelben: először kedden a parlamenti választások, majd a pészah nyolcnapos ünnepe és a muzulmán ramadán. Az egyre kedvezőbb számokat a gyors és hatékony oltási kampány révén érték el, ugyanis a közel 9,4 milliós Izraelben már 5,2 millió embert beoltottak 9,7 millió dózis oltóanyaggal, és már 4,3 millió ember a zöld útlevél használatára is jogosult, vagyis legalább két héttel korábban oltották be másodszorra.