Sok az áldozat és a súlyos beteg

Minden eddiginél magasabb a súlyos betegek száma is: jelenleg 1367-et ápolnak intenzív osztályon a 12 358 kórházban levő fertőzött közül. Megugrott az igazoltan fertőzött, de lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben levő személyek száma is: jelenleg 81 783 esetről tudnak, ez 3471-el több, mint hétfőn. A karanténban levő kontaktszemélyek száma ehhez képest kevéssel, 42-vel nőtt, pillanatnyilag 54 077.

Az elmúlt 24 órában 6149 új koronavírus-fertőzést vettek nyilvántartásba (38 421 teszt elvégzése után), ezzel az ismert esetek száma 907 007-re nőtt. Háromszéken 26 új fertőzést igazoltak, így már 6532-nél tartunk, a megye fertőzöttségi mutatója pedig 1,62 ezrelék. A gyógyultak száma országszinten 814 182. A legfertőzöttebb térség most is Ilfov megye, ahol 7,47 ezreléket jegyeznek, és ezen a napon Bukarest lekörözte Temes megyét: a fővárosban 6,22, a Bánságban 6,14 ezrelék az arány. 5 ezrelék fölött van még Kolozs megye, utána Brassó következik 4,76 ezrelékkel. Az ellenkező oldalon – a statisztikák szerint – Hargita és Suceava megye áll, mindkettő 1,06 ezrelékkel, de Buzău, Vrancea és Vaslui is “zöld” még, 1,5 ezrelék alatti mutatókkal.