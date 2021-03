Félgőzzel is nyert a Sepsi-SIC

A házigazda Sepsi-SIC egy 6–0-s sorozattal indította a pályaválasztó Alexandriával szembeni meccsét, amelynek első negyedét 11–27-re nyerték meg a zöld-fehérek. A második negyedben is a megyeszékhelyiek akarata érvényesült a parketten, s a ponterős Mikes-lányok állva hagyták teleormani ellenfelüket. Az első félidő 26–49-es eredménynél ért véget, kosarasaink pedig megnyugtató előnnyel vonultak szünetre. A térfélcserét követően valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem a pályán, de még így is játékosaink irányították a küzdelmet olyannyira, hogy 30 pontos vezetéssel ért véget a harmadik tíz perc (39–69). Az utolsó negyedre ritmust váltottak a zöld-fehérek, akik támadásról támadásra mélyítették a két csapat közti szakadékot, és végül félgőzzel is plusz 50 ponttal, 97–47 arányban diadalmaskodtak. A sepsiszentgyörgyi együttes legjobbjának a 17 egységet jegyző Rebecca Tobin bizonyult, ám rajta kívül további három hazai játékos is szerzett legalább 10 pontot. A túloldalon ismét Mihaela Burcica jeleskedett, a maga 11 egységével. A pontszerzők: Lungu 2, Mazilu 8/6, Burcica 11/9, Bota 5, Cucu 9/3, Crăciunescu 10/6, Horlea 2, illetve Pašić 5/3, Orbán 12, Gödri-Părău 6, Tobin 17, Gardner 11/6, Ghizilă 8/6, Pavlopoulou 9/3, Kelemen 7/3, Růžičková 10, Mandache 4, Kovács 8.

Elmaradt az újabb siker

Az Alexandriával szembeni hétfői diadal után a Kézdivásárhelyi SE a Konstancai Phoenix ellen próbált begyűjteni újabb két pontot, ám a céhes városbéliek hiába küzdöttek, keményen elmaradt az újabb siker. A találkozó első perceiben felváltva vezettek a csapatok, majd a nyitó negyed felénél sikerült meglépnie a tengerparti alakulatnak. Az első negyed 18–10-es állásnál ért véget, a másodikban pedig folytatódott a konstancaiak remek játéka. A KSE mind védekezésben, mind támadásban gyengélkedett, és a kék-fehérek 17 pontos hátrányban vonultak szünetre (33–16). A harmadik negyedben feljavult a felső-háromszékiek teljesítménye, és 16 döntetlennel zárták a harmadik játékrészt. Az utolsó tíz perc is a mieinkről szólt, akik azonban sajnos hiába küzdöttek keményen, ellenfelüket nem tudták beérni, és végül nyolc ponttal, 59–51-re veszítették el a Phoenix ellen megnyerhető párharcot. A pályaválasztó dobrudzsaiak legjobbja a dupla duplát – 20 pont, 10 szerzett labda – elérő Tierra Henderson lett, míg a mieinktől a 15 pontot dobó Taneira Wilson volt a legeredményesebb. A pontszerzők: Sutherland 6, Kelly 11/3, Voica-Nagy 7/3, Mititelu 3, Henderson 20/3, B. Fota 3, Wooten 9, illetve Debreczi 9, Wilson 15, Domokos 2, Mitchell 8, Thomas 13/3, Biszak 4.

A hétvégén újabb háromszéki buboréktorna várható, ezúttal pedig Kézdivásárhelyen.

A bajnokság állása 20 fordulót követően: 1. Sepsi-SIC (20/0) 40 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (17/2) 36 pont, 3. Aradi FCC (15/5) 35 pont, 4. Brassói Olimpia (13/5) 31 pont, 5. Konstancai Phoenix (10/10) 30 pont 6. Târgoviște (9/10) 28 pont, 7. Kolozsvári U (10/8) 28 pont, 8. Kézdivásárhelyei SE (7/13) 27 pont, 9. Agronómia Bukarest (6/13) 25 pont, 10. Bukaresti Rapid (5/14) 24 pont, 11. Alexandria (3/17) 23 pont, 12. Nagyváradi Rookies (0/18) 18 pont. (t)