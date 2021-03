Kovács Enikő és férje, András húsz éve a kereskedelem rabjai. De korántsem a szó negatív értelmében, hiszen a Sepsiszentgyörgy központjában működő két Kandi üzlet – melyeket a márkás ruhát, ajándékot, lakberendezési tárgyat kereső vásárlók jól ismernek – az életük. Bár egy kisebb áruszállító cég tulajdonosai is, Enikő úgy beszél az üzletről, mintha gyermeke lenne. Valójában az is, mert hiszi és vallja, hogy szeretet és teljes odafigyelés nélkül ez a szakma nem űzhető. Kovács Enikővel a sikerekről és a mindig tanulságul szolgáló kudarcokról is beszélgettünk.

Marseille-i szappanok otthona

– Márciustól egy új termékcsaláddal, azt is mondhatnánk, új üzlettel bővült a Kandi. Lehet ilyen időkben új utakat nyitni?

– Húszéves kereskedői tapasztalatom alapján, a járványhelyzetből, de mondhatom, a brassói üzlet bezárásából is tanulva vágtam bele ebbe az üzletbe.

– A járvány záratta be a brassói üzletet?

– Igen, s még időben léptünk. Amikor megnyitottuk, az vezérelt, hogy a márkakereskedésünk kinőtte Szentgyörgyöt, kell egy új helyszín, egy új szint. Az elején rendkívül jól ment, igaz, az üzletet is úgy rendeztük be, hogy a legmagasabb igényeket is kielégítse. Jöttek is a turisták, de már tavaly januárban érződött, hogy valami történik, s nagy szerencsénkre – így utólag egyértelmű – nem vártunk, másfél éves működés után bezártuk az üzletet. Így nem éltük meg kudarcként, mindamellett, hogy óriási anyagi veszteség volt, nem beszélve arról, hogy lelkünket beleadtuk a berendezésébe, elindításába, s a főtéren az egyik legszebb üzletet sikerült megteremteni.

– Ezek szerint a járvány nem vette el teljesen a kedvet a továbblépéstől...

– A kudarcból mindig lehet tanulni, s azon gondolkodtam, hogy jó lenne – főleg, mert ott van az a kis Kandi Home üzletünk – valamilyen különleges fogyóárut bevezetni, ami nem tömegtermék, mégsem túl drága, s amiért az emberek visszajönnek. A lakásberendezésért, a kézműves termékekért (a kézzel varrt terítőket például Székről hozzuk) csak ritkán térnek vissza a vásárlók. Márpedig ennek a fajta kereskedelemnek ez a mindene: a visszatérő vásárló. Hosszas keresés után ráakadtam a francia La Maison du Savon de Marseille termékeire, vagyis a híres, több mint 600 éves hagyományra visszatekintő marseille-i szappanokra. A tisztítószerektől elkezdve a szamártejes piperecikkekig eléggé változatos a termék­skála, de rendkívül jók, és főleg szinte kizárólag biotermékek. Egy évig magamon, családomon teszteltem, ajándékba adtam barátoknak, kollégáknak. És – megfelelve egy sor követelménynek – sikerült megszereznem az engedélyüket egy franchise típusú együttműködésre. Így alakítottuk ki az egyik teremben a marseille-i szappanok otthonát. Tulajdonképpen beleszerettem ebbe a termékcsaládba, s bár sokat tanultam már a termékekről, úgy érzem, hogy egyre kevesebbet tudok. A világon mindenhol van képviseletük, előttem Dubajban nyitottak munkapontot, de minket is feltettek a térképükre.

Márkás termékek a polcon

– Mi kell ahhoz, hogy ismert márkák termékeit forgalmazni lehessen?

– Közel tíz évig a Tchibo márka iparcikkeit forgalmaztuk, de ők kivonultak Romániá­ból, így váltani kellett. Akkor már itt voltak az áruházláncok, olcsóbb termékekkel, és úgy döntöttünk, hogy kimondottan márkás termékeket hozunk, hiszen már megvolt egy visszajáró vásárlóréteg, amely ezt igényelte. Olyan márkákat kerestünk meg Budapesten, amelyek itt még nem voltak jelen a piacon. Nagyon-nagyon akartam – mindig ez vitt előre, a céltudatosság –, és sikerült, ma már közel egy tucat olasz, spanyol, francia, magyar, román ismert márka termékeit forgalmazzuk a két üzletben. Persze fontos volt a korrektség, a bizalmi légkör kialakítása mind a márkák, mind a vásárlók, mind a munkatársak tekintetében. Egy kis üzletnél ez lehet a siker kulcsa, s a kereskedelemben ez többet ér bármilyen fényes kirakatnál, bármilyen nagy, ragyogó üzlethelyiségnél. Azt tanultam – mert rendszeresen járok képzésekre – a brandmenedzserektől is, hogy az üzlet, ahová visszatérnek a vásárlók, ahonnan szívesen vesznek vásárlási utalványt, mert bíznak a minőségben, bíznak abban, hogy jót kínálsz, korrekt áron, és változatos az árukészlet. Annak sikere van. Persze ezt nehezebb logisztikailag, szervezésileg, a beszerzés szempontjából megoldani, de ahhoz képest, hogy kis város vagyunk, sok árut forgalmazunk. S ezt látják a márkatulajdonosok, mert folyamatosan követik.

– Mi a legnehezebb ebben a rendszerben?

– A márkákkal előre egy évre szerződünk, s azt a készletet, amelyet leszerződtünk, ki is kell fizetni. Ha eladtad, ha nem. Persze nem egyszerre, megvannak a határidők pontosan, de ott nincs pardon. Olyan is van, főként az új márkákkal, hogy a szerződés alapján gyártják le a termékeket. Kemény szabályok vannak.

A jó csapat

– Van-e titka a sikernek?, hiszen ahogy látom, a járványhelyzet ellenére megy tovább a szekér…

– Először is, mint mondtam, minden kudarcból tanulunk. A kereskedelemben nem lehet minden mindig nyereséges. A járvány, a brassói üzlet bezárása például megtanított arra, hogy rendkívüli módon oda kell figyelni a költségekre. Aztán szerencsések vagyunk, mert nagyon jó csapattal dolgozunk. A három kollégánk is szinte családtag, Magdika, Anikó a szívüket beletették, hogy túléljük a válságot, a webáruházat például külsősökkel, a Szász-Fábián házaspárral hoztuk létre, de azóta is mindenben együttműködünk, külsősként Sike Csanád segít még be. Úgy látom, hogy így összehúzva magunkat, a járványév jobban sikerült, mint az azelőtti. Ez talán annak is köszönhető, hogy itthon jobban ránk találtak a vevők, akik nem utaztak annyit, de ugyanúgy megtartották az ünnepeket családi körben, s az ajándéktárgyakra igény volt. A másfél hónapos bezárás után volt egy bizonytalanság bennem, amikor újranyitottunk, de végül is jól sikerült. Az igazság az, hogy mindenki figyelembe vette a járványhelyzetet, s a régi kapcsolatok miatt is meg tudtuk oldani a nehézségeket. Végül is olyan partnerekkel vagyunk kapcsolatban, akikkel öröm dolgozni, rengeteg megbecsülést, tiszteletet és szeretetet kaptam tőlük mint kereskedő. De az alapot az biztosítja, hogy a férjemmel együtt dolgozunk, bár ő főképpen a szállítmányozással van elfoglalva.

– Tanítónői végzettséggel hogy lesz valakiből kereskedő?

– Tizenöt évet tanítottam a művészeti líceumban, az udvarhelyi képzőben rendkívül jó oktatásban, nevelésben részesültünk, szerettem is tanítani, de párhuzamosan már belefogtunk a kereskedelembe, és megéreztem, hogy milyen, amikor nem függsz senkitől, a saját utadat járod. S a szüleim is rendkívüli módon segítettek, bár nem igazán értették a váltást. Édesapám az optimizmusával, édesanyám pedig, aki elárusító volt Nagyajtán annak idején – így, mondhatni, a pult alatt nőttem fel –, meghatározta a hozzáállásomat. A hagyományok, az értékek tiszteletét is bizonyára tőlük kaptam, fiatalon néptáncoltam is, ma is a táncházasok a barátaink, s amíg lehetett – tavaly ez kissé alábbhagyott –, a helyi kulturális élet támogatásában is aktívan részt vettünk, és részt is fogunk venni.