Kovács Enikő és férje, András húsz éve a kereskedelem rabjai. De korántsem a szó negatív értelmében, hiszen a Sepsiszentgyörgy központjában működő két Kandi üzlet – melyeket a márkás ruhát, ajándékot, lakberendezési tárgyat kereső vásárlók jól ismernek – az életük. Bár egy kisebb áruszállító cég tulajdonosai is, Enikő úgy beszél az üzletről, mintha gyermeke lenne. Valójában az is, mert hiszi és vallja, hogy szeretet és teljes odafigyelés nélkül ez a szakma nem űzhető. Kovács Enikővel a sikerekről és a mindig tanulságul szolgáló kudarcokról is beszélgettünk.