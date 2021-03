Ódzkodnak a karanténtól

Bár a kétmillió lakosú településen és az azt övező Ilfov megye nagy részén minden korábban meghatározott érv a karantén mellett szól, Florin Cîțu miniszterelnök tegnap is úgy nyilatkozott: a teljes karantén Bukarestben nem megoldás. A kormányfő több ízben is jelezte, a gazdaságot nem szabad leállítani, mert a zárlat megfosztaná az államot a járvány elleni küzdelemhez szükséges erőforrásoktól. Tegnap Kolozsváron is hat ezrelék fölé emelkedett a fertőzöttségi ráta, de Tasnádi Szilárd prefektus szerint egyelőre nem tervezik a város lezárását. Hozzátette: szerdától változik a fertőzöttségi ráta kiszámításának módszertana, immár nem a legutóbbi 14 nap eseteit, hanem a három nappal korábban lezárult 14 nap eseteit számítják be, és valamennyi fertőzött azon a településen kerül be a statisztikába, ahol a lakhelye van.