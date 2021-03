Gyűlnek az egylejesek a zászlóbírságra

Ötven darab egylejes bankjeggyel szállt be a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) a március 15-i zászlóbírság miatt indított gyűjtésbe. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálathoz eljuttatott szimbolikus összeggel a HÁRIT-tagszervezetek azt kívánják jelezni: az ifjúság is szorgalmazza, hogy a nemzeti ünnep kapcsán évente megismétlődő problémára megoldás szülessék. Ugyanakkor Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is csatlakozott a gyűjtéshez.