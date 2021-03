Hogy utoljára bő két éve szerveztek a mostanihoz hasonló gyűjtést, meglátszott az eredményen: alig öt óra alatt 2,7 tonna elektronikus hulladékot, 300 liter használt olajat, 250 kilogramm üveget adtak le a barótiak a református templom előtti parkolóban felállított gyűjtőpontnál szombaton.

Egyed Emőke, az egyesület vezetőjének elmondása szerint a siker egyértelmű, hiszen az általuk előzetesen megfogalmazott célt, az egy tonna elektronikus hulladék begyűjtését szinte az első órában elérték, majd szinte háromszorosan túl is lépték azt. Ez részben annak tudható be, hogy a járvány miatt bevezetett szigorítások ideje alatt a barótiak egy része lomtalanításra használta felszabaduló idejét, de érződik az is, hogy egyre többen vesznek figyelembe környezetvédelmi szempontokat, és folyamatosan külön gyűjtik a keletkezett hulladékot. „Közel ötvenen hoztak különböző hulladékot. És nem csak azért, mert a Tega az elektronikus hulladék kilójáért harminc banit jóváír a következő számlán, hanem mert azt szeretnék, hogy a fém- és egyéb hasznosítható termékek újra feldolgozottá váljanak, azáltal pedig tehermentesítsék a környezetet” – mondotta Egyed Emőke.

A ZIKÉ-sek az év folyamán kérdőív segítségével mérik fel, hogy a barótiak és a közigazgatásilag ide tartozó falvak lakói milyen újrahasznosítható hulladékot gyűjtenek, illetve annak során milyen tényezőket vesznek figyelembe. Arra kíváncsiak, hogy a 2011-ben végzett kutatásuk óta eltelt évtizedben az erdővidéki kisváros lakói környezettudatosabbakká váltak-e, ha pedig igen, minek köszönhetően változtattak régebbi mentalitásukon. A felmérés során legalább 300–400 embert szándékoznak megszólítani, az eredményeket pedig dolgozatban fogalmazzák meg.