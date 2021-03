Pénteken jelent meg a Hivatalos Közlönyben a próbaérettségi és a képességfelmérő próbavizsga megszervezéséről szóló, 2021/3449-es miniszteri rendelet. Jövő hétfőn az előkészítő osztályokba való beiratkozás is elkezdődik. Mindezekről Bejan András történelemtanártól, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatójától érdeklődtünk.

Bejan András elmondta: az elmúlt iskolai évekhez viszonyítva kissé eltolódott az előkészítősök beiratkozásának időpontja. Miután megjelent a miniszteri rendelet, a megyei tanfelügyelőség meghatározta a tanintézmények előkészítős osztályainak számát annak függvényében, hogy azok a kézdivásárhelyi óvodások, akik betöltötték hatodik életévüket, iskolakötelesekké váltak. Ugyanúgy, mint sok évvel ezelőtt, meghatározták a városban az iskolai körzeteket, s az ezekhez tartozó iskolák előkészítő osztályaiba a lakhely szerint lehet beiratkozni.

Az iskolai titkárságok március 29. és április 28. között írják be a leendő előkészítős kisdiákokat. Ehhez szükséges egy beiratkozási űrlap (ez az iskola titkárságán megtalálható), a gyermek keresztlevele és a szülők személyazonossági igazolványa, amelyen fel van tüntetve az állandó lakhely. Azt is tudni kell, hangsúlyozta az igazgató, hogy minden gyermeknek joga van abba a körzetbe iratkozni, ahol az állandó lakhelye található, nem lehet senkit sem elutasítani a körzetből.

A beiratkozások függvényében lesznek minimális és maximális létszámú osztályok 15, illetve 28 tanulóval. Bejan András arra biztatja a szülőket, hogy nem kell az első két nap mindenkit beíratni, el lehet kerülni a sorban állást, hiszen egy hónap áll a szülők rendelkezésére, nincs iratkozási sorrend.

A próbaérettségi és a próba-képességfelmérő vizsgával kapcsolatosan az igazgató arról számolt be, hogy a világjárvány miatt a tavalyi érettségizők életéből kimaradt a felmérés, de idén felmérik a tudásukat, és a végzősök vizsgahelyzetbe kerülnek. A próbaérettségi hétfőn kezdődött a román nyelv- és irodalomvizsgával. Tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból – matematikából vagy történelemből – zajlott a próbavizsga, ma a választható tantárgyból, holnap pedig a magyar nyelv és irodalom következik. A dolgozatokat az illető iskolák tanárai fogják kijavítani és értékelni. Ezeket a jegyeket a tanulók kérése alapján a naplókba is be lehet vezetni.

A nyolcadikosok képességfelmérő próbavizsgája március 29-én, hétfőn kezdődik a román nyelv és irodalommal, 30-án matematikából, 31-én pedig anyanyelvből mérik fel a tanulók tudását. Az igazgató bízik abban, hogy minden tanuló részt vesz a próbaérettségin és a képességfelmérő vizsgán, hiszen Kézdivásárhely iskolái ezen a héten még zöld besorolásban vannak.