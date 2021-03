Vörös és sárga települések Orbaiszéken

A járványtól függetlenül szinte a megszokott kerékvágásban zajlik az élet Kommandón. Még mindig jelentős hóréteg borítja a falut és környékét, most minden körülmény adott lenne az évek óta hiányzó Hóünnep lebonyolításához. Sajnos, a COVID-járvány miatti megszorítások ezt nem teszik lehetővé – számolt be a polgármester.

Kovászna továbbra is sárga a járványtérképen, a fürdővárosban kedden 2,46 ezrelék volt a fertőzöttségi mutató. A statisztikák szerint a 10 997 lakosból 27 volt fertőzött tegnap – számolt be Gyerő József polgármester. A város tanintézményeit csak az óvodások, elemisek, a nyolcadikot és tizenkettediket végzők, valamint a szakiskolai osztályok utolsó évesei látogathatják, a többiek otthonról, online vesznek részt a tanórákon. A vendéglátók csak befogadóképességük egy részében fogadhatnak klienseket.

A kultúrközpontban, a művelődési házban tarthatók előadások, de csak korlátozott számú közönségnek – mondta el Butyka Gyula, a művelődési ház referense. A képtár is nyitva, a művelődési ház udvarán húsvét előtt tojásfestésről, húsvéti szokásokról szóló kiállítást szerveznek, a gyerekeknek kiscsoportokban, 4–5 fős részvétellel tojásírást fognak tanítani. A kultúrközpontban március 30-án lesz leghamarabb színházi előadás.

A városi művelődési házban berendezett oltóközpontban normális körülmények között zajlik az oltás. Február 26-a óta működik a központ, azóta tegnap délig 644 oltást adtak be az igénylőknek – mondta el érdeklődésünkre Thiesz János, aki a polgármesteri hivatal megbízásából vesz részt a központ irányításában. Az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatos rémhírek miatt volt egy időszak, amikor csökkent az érdeklődők száma. A napi 50–60 előjegyzett személyből sokan a helyszínen mondták vissza az oltást, mások telefonon jelentették be, hogy nem kérnek az AstraZenecából – mondta Thiesz. Most viszont, mikor a hírek arról szólnak, hogy mégis biztonságos ez az oltóanyag, nő a jelentkezők száma. Igyekeznek minél több információval ellátni az oltásra érkezőket, az oltóanyaggal kapcsolatos információkat tartalmazó íveket több helyen kifüggesztették.

Jó hírként újságolta Thiesz János, hogy a megyei közegészségügyi igazgatóság jóvoltából és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közbenjárására az oltásra jelentkezők személyes adatait tartalmazó és az oltás beadásának elfogadásáról szóló űrlapok magyar nyelven is megtalálhatók. Akik igénylik, élhetnek a lehetőséggel, kérhetik a magyar űrlapokat – tette hozzá.