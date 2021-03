A parkolók hiánya, a tömbházak közelében található fák nyesése, kivágása, a lakások hőszigetelése, az önkormányzati tanácsadás hiánya, a tetőjavítás-szigetelés, valamint a felvonók javítása, cseréje – ezek voltak azok a fő problémák, amelyeket a tömbháznegyedi lakótársulások vezetői felvetettek a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által végzett konzultáció során. A nem reprezentatív helyzetfelmérés eredményeiről és az elkövetkező években tervezett, idevágó programokról tegnap számolt be Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, valamint Zsigmond József és Magyarosi Imola, a városi képviselő-testület tagjai.

Amint azt Zsigmond József, valamint Magyarosi Imola elmondta, január 25. és március 17. között keresték meg a városban működő tömbháznegyedi lakótársulásokat, szövetségeket. Összesen 165 különböző méretű és szervezettségű szövetség van, amelyek összesen 942 lépcsőház ügyeit igazgatják. Ezek közül 570 lépcsőházért felelő szövetséghez jutottak el, azaz a hatvan százalékukhoz, köztük nagyobbak is vannak.

Zsigmond József elmondta: nem egy közvélemény-kutatásról van szó, hanem konzultációról, helyzetfelmérésről, amely messze nem reprezentatív, de alkalmas arra, hogy a főbb problémákat feltérképezzék. A konzultáció során huszonhat kérdést tettek fel a társulások elnökeinek és gondnokainak. Ezek nagyjából lefedték a társulások hatáskörébe tartozó ügyeket: épületek állapota (általános karbantartás, tatarozás, hőszigetelés), zöldövezetek helyzete, közös költségek (elmaradások), problémás lakók, játszóterek, parkolók, közbiztonság és mások.

Gond- és hiányosságlajstrom

Magyarosi Imola ismertette, arra kérték a gondnokokat, állítsanak fel egy jegyzéket, megjelölve a három legégetőbb problémát, ebből készítettek egy saját kimutatást. Első helyre a parkolók hiánya került, ez főképp a nagyobb tömbházak környékén vagy a szűk, alaposan beépített utcákban jellemző. A második leggyakrabban említett gond őket is meglepte: sok tömbház körül kiöregedtek a fák (még az építéskor ültették java részét), vagy pedig annyira megnőttek, hogy elveszik a fényt a lakásoktól, és főképp az idősek lakta ingatlanok esetében komoly anyagi teher a kivágásuk, nyesésük, illetve az engedélyezés is nehézkes. Szintén anyagi és ügyintézési akadályokba ütközik a tömbházak hőszigetelése, a gondnokok szerint könnyített programot, jobb hozzáférést várnának el. Ez a harmadik leggyakrabban felmerülő probléma.

Negyedikként a társulások vezetői azt hozták fel, hogy hiányos a kommunikáció az önkormányzattal, például a jogszabályok értelmezése terén szívesen vennék a tájékoztatást. A következő a sorban a tetőjavítás, a szigetelés, ez szintén komolyabb megterhelést jelent a lakóknak, de visszatérő gondként jelölték még meg a járdák, sétányok felújítását, a felvonók cseréjét, javítását. Utóbbi kapcsán Magyarosi Imola elmondta: most is létezik több olyan tömbház, amelyet a rendszerváltás előtt közvetlenül ugyan befejeztek és átadtak, de a lift beszerelése azóta is elmaradt.

A lajstromban szerepel még a játszóterek felújítása, bekerítése, illetve a nagy közköltségtartozások problémája. Az ázó alagsorok, a szárítók helyzete, a lépcsőház környékének rendezése, a zárható biciklitárolók hiánya, valamint a lépcsőházak belső és külső festése is szerepel az összesítésben.

Programok, megoldások

A felsoroltak között több olyan eset is van, amelyeket az önkormányzat közvetlenül nem tud megoldani, de segítségükre lehet a társulásoknak – tisztázták. Egyik első lépésként egységesített, felújított, kétnyelvű feliratokkal látják el a tömbházak bejáratát. A visszajelzések alapján egy programot is indítanak, mellyel térfigyelő kamerák elhelyezését támogatják a lépcsőházak bejáratánál. Az elképzelés szerint ezeknek a felvételeit a helyi rendőrség rögzítené, és szükség esetén elő lehetne azokat venni. Folytatják a zárt biciklitárolók telepítését (kettőt már elhelyeztek a városban), erre sok irányból érkezett igény. Azt tapasztalták ugyanakkor, nem minden gondnok tudja, hogy kihez fordulhatnak adott munkálatok (tetőjavítás, meszelés, homlokzatjavítás) esetében, ezért az önkormányzat összeállítja a helyi szakvállalatok, szakemberek jegyzékét, amely a város honlapján lesz elérhető. A játszóterek felújítása, illetve újak telepítése érdekében is programot indítanak még az idén.

Tóth-Birtan Csaba a hőszigetelés kapcsán kifejtette: egy stratégiát kell kidolgozni a 2021–2030-as időszakra, ha a folyamatot szeretnék felgyorsítani. Erre a célra az idei költségvetésben elkülönítenek forrásokat. A felvonók ügyét pályázati formában tudják megoldani, jelenleg azt kell még tisztázni, hogy a társulások és az önkormányzat milyen arányban járul majd hozzá.

Az alpolgármester továbbá elmondta: a közvilágítás, a sétányok, a járdák kisebb karbantartási, korszerűsítési munkálatait a város saját vállalata végzi, tavaly 31 helyszínen dolgoztak. Tóth-Birtan Csaba szerint a felmérés alapján egyértelmű, hogy a „köztéri fák is megértek a generációváltásra”, és valóban bonyolult és drága a nyesés, kivágás, ezért jövőre kitalálják a megoldást arra, hogy ezt a feladatot az önkormányzat vállalja át, költségekkel együtt.

Antal Árpád a parkolók hiánya kapcsán kifejtette: ha az elmúlt években tapasztalt ütemben nő a személygépkocsik száma Sepsiszentgyörgyön, akkor hamarosan már csak zöldövezetek feláldozásával vagy épületek bontásával lehet újabb parkolókat kialakítani. Már most jellemző, hogy ahol gondok vannak, egyszerűen nincs hely, ahová ilyen létesítményeket építsenek.