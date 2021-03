A tanácsülés végén, a napirend megtárgyalása után Tamás Sándor elnök ismertette a nyilatkozat szövegét, melyet megtárgyalásra és elfogadásra ajánlott. Elmondta, a Minority SafePack nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés teljesítette az előírásokat, több mint egy millió támogató aláírással nyomatékosították, az Európai Unió országaiban 50 millió kisebbségben élő polgár érdekeit tartja szem előtt. A kezdeményezésnek az Európai Parlament (EP) asztalára kellene kerülnie, ám az EB 2021. január 15-én úgy döntött, nem indítja meg a jogalkotási folyamatot.

A háromszéki közgyűlés elé beterjesztett nyilatkozattervezet épp a kisebbségben élő közösségek nyelvi és kulturális örökségének védelmét célzó kezdeményezés újbóli napirendre tűzését kéri. Tamás Sándor közölte, hasonló nyilatkozatot már sokan elfogadtak, példaként Németország több szövetségi államát, Belgium, illetve Dánia német közösségének képviseletét, az olaszországi Dél-Tirol tartományt említette.

A liberális Stelian-Olimpiu Floroian közölte, hogy addig nem nyilváníthatnak véleményt, amíg nem ismerik az eredeti beadvány szövegét és főleg a visszautasítás indoklását. A szociáldemokrata Sabin Calinic ügyvéd hangsúlyozta, semmiképpen nem szavazhatnak most, egyrészt mert nincs arra felhatalmazásuk a párttól, másrészt nem ismerik a részleteket. Amennyiben megkapják a dokumentumokat, és a párttól is a mandátumot, egy következő ülésen – pró vagy kontra – szavazhatnak. Floroian még hozzátette, a liberálisok számára nem a mandátum hiánya, hanem a visszautasítás szövegének nem ismerete hiúsítja meg a mostani voksolást.

Tamás Sándor közölte, a következő ülés előtt biztosítják a kollégák számára a beadvány szövegét, a támogatás menetét, az aláírások országonkénti eloszlását, a visszautasítás szövegét, és más dokumentumokat is, de addig is tartsanak most is egy szavazást, s majd a következő alkalommal is.

A 31 tagú testület 30 online jelen lévő tagjából 5-en – a román nemzetiségű képviselők – ellene szavaztak, 25-en, a magyarok – RMDSZ-esek és Erdélyi Magyar Szövetség tagjai egyaránt – mellette, így többségi szavazattal elfogadták a politikai nyilatkozatot.

A dokumentumban felszólítják az EB-t, javítsa ki korábbi döntését, és vegye ismét napirendre a Minority SafePack javaslatait, felkérik az EP-t és a Régiók Bizottságát, hogy ismét tűzzék napirendre az európai kisebbségvédelem ügyét és nyomatékosítsák ezt az EB felé. Felkérik továbbá Románia európai parlamenti képviselőit, a Régiók Bizottsága képviselőit, hogy munkájuk során kezeljék prioritással az európai kisebbségvédelem ügyének előmozdítását és olyan intézkedések elfogadását, amelyek az európai nyelvi és kulturális sokszínűség kiteljesedését célozzák. Kérik az EB-t, hogy a méltányosság elve, a jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a jogalkotásban a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezést.