Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Fotosmartonoson és Angyaloson, pénteken Kökösben és Bácsteleken gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon bármilyen órában be lehet jelenteni, a kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörték cseréjét) 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.

ADÓ- ÉS ILLETÉKFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden csütörtökön és kedden hosszabbított programmal dolgoznak, 18 óráig várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tartanak nyitva. • A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. • Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők. • Bizonyos illetékek befizethetők Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában is, így a természetes vagy jogi személyeknek az ügyintézés során nem kell a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyére menniük. Az ügyfélszolgálati irodában hétköznapokon 8.30–15 óráig lehet fizetni készpénzzel vagy bankkártyával.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Hitvilág

ÜNNEPEL AZ ERDÉLYI MÁRIA RÁDIÓ. Gyümölcsoltó Boldog­asszony napján, ma ünnepli 15. születésnapját az Erdélyi Mária Rádió. Meghívják a hallgatókat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be az ünnepbe. 15 órától elimádkozzák az irgalmasság rózsafüzérét, majd szentmisét közvetítenek a rádió kápolnájából. 16 órától szentség­imádáson adnak hálát az elmúlt 15 évért, majd Názáretből imádkozzák a rózsafüzért a világcsaláddal együtt.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a máltai és plébániai ifjúsági csoportok tagjai vezetik a szentségimádási órát. Ma 18 órától a betegekért végeznek közös szentmisét. A felnőtt bérmálkozókat 19 órára várják a plébánia nagytermébe. Pénteken 16.30-tól a gyerekkórus próbál, melyre várnak minden énekelni szerető gyereket; 17.15-től keresztúti ájtatosságot végeznek, utána 18 órától az elhunytakért mutatnak be szentmisét. Nagyböjt minden péntekén 22 órától éjszakai virrasztás van az altemplomban szombat reggel 6.30-ig, amikor szentmisével ér véget az esemény. Vasárnap virágvasárnap, Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A 10.30-kor kezdődő szentmisén barkát szentelnek és meghallgatják a passiót a Laudate Kamarakórus előadásában. A szentmisék után húsvéti vásárt tartanak a hittanos gyerekek kézműves munkáiból.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma, Urunk születésének hírüladása – Gyümölcs­oltó Boldogasszony ünnepén a szentmisék 7.30, 10.30 és 18 órától kezdődnek. Az esti mise után a medjugorjei imacsoport vezetésével szentségimádás lesz, amit a családokért végeznek és áldást kapnak. Nagyböjt minden péntekén 17.30-tól keresztúti ájtatosság van a templomban, utána kezdődik a szentmise. Virágvasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén lesz a barkaszentelés és a körmenet, de a többi szentmisén is szentelnek ágakat.

SZENT BENEDEK-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Állomás negyedi templomban péntekenként nagyböjtben 17 órától tartják a keresztutat.

kovászna. A Szent István Király-templomban ma 9.30 és 17 órától kezdődnek az ünnepi szentmisék.

Ingyenes felkészítők

Idén is ingyenes tavaszi felkészítőket tartanak a kolozsvári BBTE Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének oktatói: Bartha Katalin Ágnes, Bíró József, Bogdán Zenkő, Kozma Gábor Viktor, Köllő Csongor, Szilágyi-Palkó Csaba, Tompa Andrea, Váta Loránd és Visky András. A felkészítőket elsősorban azoknak ajánlják, akik idén felvételizni szeretnének színire vagy teatrológiára, de szívesen látnak bárkit, aki érdeklődik a Kolozsváron folyó oktatás iránt vagy a jövőben tervez jelentkezni. A felkészítők szombat délelőttönként zajlanak (kivéve a húsvéti szünetet és egyéb munkaszüneti napokat) a Microsoft TEAMS platformon. A pontos beosztás, a felkészítőkön való részvételhez szükséges linkek, illetve a felvételi menetével kapcsolatos egyéb információk a szinikolozsvar.wordpress.com honlapon, illetve az intézet Facebook-oldalán (www.facebook.com/mszi.bbte) elérhetőek.

Segítenek az oltást kérőknek

Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: In memoriam Mende Gaby – Életének 92. évében elhunyt az erdélyi magyar színjátszás egyik utolsó nagyasszonya, a legendás Székely Színház kiemelkedő színésznője, Mende Gaby. A Székely Színház 50. évfordulója alkalmából megkapta az örökös tagság címet. Utána már csak pályafutása vége felé díjazták: 2001-ben a Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak 13. Fesztiválján. Rá egy évre életműdíjat kapott Kisvárdán, amikor a Nem bánok semmit sem című összeállításával vett részt a fesztiválon. Az ott készült beszélgetés látható ma. ♦ ZeneKincsHáz (4. rész) – Az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző, a marosvásárhelyi születésű, de Budapesten élő Orbán György áll a mai műsor középpontjában. Egyetlen szopránhangra és zongorakíséretre írt kilenc erdélyi madrigálja közül kettő hangzik el Selmeczi György kommentárjával.