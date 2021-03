Bő egy hónappal a szezonnyitó kommandói hórali után pénteken és szombaton a Cenk alatti város és környéke ad otthont a 2021-es Brassó Tess Ralinak. A megmérettetés 50. kiírásának rajtjánál ott lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári másodpilótája, Rareș Fetean is, ám mellettük a mezőnyben megtaláljuk a norvég Mads Østberget (Citroën C3 Rally2) is, aki tavaly megnyerte a rali-világbajnokság másodosztályát (WRC-2).

A Szabó Csongor–Rareș Fetean kettős számára jobb lábbal indult az idei szezon, a február 19–20-án megtartott tizennegyedik kommandói Hóralin összetettben az előkelő ötödik helyen végzett, az RC4-es géposztályban az első, míg a kétkerék-meghajtásúak között a második helyen zárt. Ennek a remek eredménynek a fényében Szabóék most is bíznak a jó szereplésben, de azt is tudják, hogy roppant kiszámíthatatlan lesz a brassói bajnoki futam.

„Az időjárás és az alacsony hőmérséklet miatt egyértelműen nehéz verseny előtt állunk, és még most sincs fogalmunk arról, hogy mi várhat ránk a hétvégén. Komoly fejfájást okoz számunkra a gumiválasztás, s úgy gondolom, hogy a mezőny nagy része is ezzel a problémával küzd” – nyilatkozta érdeklődésünkre a sepsiszentgyörgyi pilóta. „Elsősorban a gumiválasztás szempontjából szeretnénk jó döntést hozni, majd érezzük jól magunkat az autóban és a ralin, továbbá hozzunk össze egy jó versenyt, és akkor az eredmény is jönni fog. Senkinek nem lesz könnyű a Brassó Rali, de úgy gondolom, ha fejben mindent jól összerakunk és higgadtan cselekszünk, akkor a végére minden remekül fog alakulni” – tette hozzá Szabó, aki ebben az idényben is egy Ford Fiesta R2T kormányánál ülve próbál minél több pontot összeautózni az RC4-es és a kétkerék-meghajtású autók kategóriájában.

A nyolc gyorsasági szakaszból ötöt pénteken és hármat szombaton teljesít a 82 egységből álló mezőny, a Brassó Tess Rali összhossza 447,7 km, amiből a mért szakaszok 118 km-t tesznek ki.

A pontverseny állása a második bajnoki futam előtt: * összetett: 1. Dan Gîrtofan (Škoda Fabia Rally2) 27 pont, 2. Norbert Maior (Citroën DS3 R3T Max) 20,4 pont, 3. Andrei Gîrtofan (Subaru Impreza N15) 18,6 pont… 5. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T) 11,4 pont * kétkerék-meghajtásúak: 1. Norbert Maior 18 pont, 2. Szabó Csongor 14,4 pont, 3. Radu Necula (Suzuki Swift) 12.6 pont * RC4-es géposztály: 1. Szabó Csongor 14,4 pont, 2. Mihai Manole (Renault Clio R3) 12,6 pont, 3. Vlad Răducanu (Peugeot 208 R2) 11,4 pont. (tibodi)