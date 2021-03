A magyar és a lengyel labdarúgó-válogatott eddig 32-szer találkozott, az örökmérleg magyar fölényt mutat, 20 győzelem mellett mindössze 8 vereség és 4 döntetlen született. A közelmúlt ugyanakkor a lengyelek mellett szól, a rendszerváltás óta lejátszott hét mérkőzésen négyszer győztek, két döntetlen mellett a magyarok mindössze egyszer nyertek. Legutóbb közel tíz éve játszott egymással a két csapat, akkor a poznańi barátságos mérkőzést a lengyelek nyerték (2–1).

A magyar labdarúgó-válogatott 1986 óta nyolc világbajnoki selejtezőt zárt kudarccal. A nemzeti együttes legtöbbször, szám szerint négyszer a negyedik helyen végzett, háromszor harmadik lett, egyszer pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót szerezte meg. Utóbbi alkalom 1998-ban végül csúfosan zárult, ugyanis a jugoszlávok összesítésben kiütötték Csank János csapatát (12–1).

Ha helyezésben nem is, de pontszám és szerzett gólok tekintetében 2014-ben volt a legeredményesebb sorozat a vizsgált időszakban. A lehetséges 30 pont 57 százalékát szerezte meg Egervári Sándor csapata, a mérkőzésenkénti gólátlaga pedig 2,1 volt. A negatív csúcsot 1994-ben jegyezték, amikor nyolc meccsen hat gólt szerezve mindössze a pontok 31 százalékát sikerült begyűjteni.

A Magyarország–Lengyelország világbajnoki selejtező mérkőzést német bíró vezeti, a 21. század, illetve az elmúlt évtized legjobb játékvezetőjének egyaránt megválasztott Felix Brych. A 45 éves müncheni jogász vezette 2017-ben a Bajnokok Ligája-döntőt is. Brych 2007 óta tevékenykedik FIFA-játékvezetőként. A magyar válogatottnak először 2015 szeptemberében vezetett mérkőzést, akkor Románia ellen gól nélküli döntetlen lett a végeredmény a Groupama Arénában. A lengyelek meccsén is egyszer bíráskodott: 2016-ban az Európa-bajnokság negyeddöntőjében döntetlen után (1–1) tizenegyesekkel a későbbi aranyérmes portugálok jutottak tovább.

Erdélyben és a Felvidéken is láthatóak lesznek a magyar közmédia, így az M4 Sport által közvetített mérkőzések: a 21 év alatti magyar labdarúgó-válogatott Euró­pa-bajnoki találkozói és az A-válogatott világbajnoki selejtezői.

„A magyar közmédia fontos feladatának tartjuk, hogy a határon túl élő honfitársaink számára is elérhetővé tegyük a magyar labdarúgás legfontosabb eseményeit. Ezért is jelent történelmi előrelépést a szlovák és román közszolgálati csatornákkal kötött megállapodásunk. A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezői mellett a 21 év alatti Európa-bajnokságról nemzeti csapatunk mindhárom csoportmérkőzését is elérhetővé tette az M4 Sport Erdélyben és a Felvidéken egyaránt. Így együtt szurkolhatnak a jelen és a jövő magyar válogatott játékosainak határon túli honfitársaink is” – jelentette be Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.