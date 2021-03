Nem akarnak karantént

Nem szeretnének országos karantént bevezetni, de nem is lenne jó megoldás, mert a helyzet településenként eltérő. Az általános óvintézkedések továbbra is érvényben maradnak, ahol pedig nő az esetszám, ott további korlátozásokat vezetnek be, Bukarestben például várhatóan hétvégi közlekedési korlátozásokra kerül sor – jelentette ki Klaus Iohannis.