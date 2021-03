Arafat szerint ez egy fontos intézkedés, amely csökkentheti az érintkezést és a mobilitást, így a vírus terjedése is lassabb: például Franciaországban már 18 órától érvényes a kijárási tilalom, és ez igen hatékonynak bizonyult. Az államtitkár ugyanakkor elvetette a teljes vesztegzár lehetőségét a hétvégére. „Nem kell törődni a különböző spekulációkkal. Nem hinném, hogy teljes vesztegzárat kell bevezetni, de hamarosan döntést kell hoznunk bizonyos lépésekről. Ehhez először várjuk a javaslatokat az országos vészhelyzeti bizottságtól” – közölte. (Trans­index)

KATONAI TITKOK A VILÁGHÁLÓN. Óriási bakot lőtt az amúgy hozzáértéséről és komolyságáról ismert Nicolae Ciucă honvédelmi miniszter: több fényképet is megosztott közösségi oldalán, köztük olyanokat, amelyek titkos jelszavakat tartalmaztak (egy katonai tanácskozáshoz, egy laptophoz, egy e-mail-címhez), valamint a telefonközpont munkatársainak számait. Pár óra múlva törölte a fotókat, de már késő volt, a Rise Project egy újságírója lementette, és azóta már villámgyorsan terjednek a világhálón, a rögtönzött viccekkel együtt. A tárca is reagált: közölte, hogy senki nem próbálkozott a jelszavak felhasználásával, de azért megváltoztatták ezeket. (Hotnews)

ÁLFOGORVOSOK BUKARESTBEN. Két álfogorvos – egy férfi és egy nő – öt évig diploma és szakképesítés nélkül kezelt fogakat engedély nélkül működő fogászati rendelőben Bukarestben. A rendőrség szerint 2017 óta praktizáltak anélkül, hogy kitudódjon, nincs megfelelő képesítésük. A beavatkozás minőségével egészen biztosan voltak gondok, mert az álfogorvosoknak testi épséget és egészséget károsító tevékenység miatt is felelniük kell, a csaláson és a jogtalan hivatásgyakorláson túlmenően. Ráadásul recepteket is kiállítottak pácienseik számára, ami okirat-hamisítással bővítette a bűnlajstromot. A keletkezett kárt 60 ezer lejre becsülte a rendőrség, amely két házkutatást is tartott az ügyben. Nem ez az első eset, hogy álfogorvosok buknak le: tavaly és tavalyelőtt is volt már hasonló. Az elmúlt években ugyanakkor megrökönyödve tapasztaltuk, hogy mennyi álorvos praktizál feltűnés nélkül az országban. (Főtér)

VIZET PRÉDIKÁL. Marcel Vela volt belügyminisztert – aki tavaly ilyenkor, a járvány miatt kihirdetett szükségállapot idején az egyik katonai rendeletet a másik után adta ki – egy zárt teraszon fényképezték le Bukarestben, nem sokkal azután, hogy részt vett azon a belügyminisztériumi megbeszélésen, ahol épp az volt a fő téma, hogy Bukarest fertőzöttsége átlépte a 6 ezreléket, és más városokban e küszöb fölött karantént rendelnek el. Vela azzal védekezett, hogy a terasznak nem volt teteje, az asztalok pedig távol voltak egymástól, ám a felvételek szerint az illető vendéglő kinti helyiségének (mozgatható, de épp zárt) teteje és négy fala is van, holott az érvényes szabályok szerint csak az számít terasznak, amelynek a tetején kívül legtöbb egy fala van. Az esetről Klaus Iohannis államfőt is kérdezték, aki szelíden csak annyit mondott, hogy a közszereplőknek jó példát kellene mutatniuk a szabályok betartásával. (Pro TV)