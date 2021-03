A színházi világnap alkalmából Pintér Béla Kaisers TV, Ungarn című darabját készült játszani a társulat, de mivel vörös forgatókönyv lépett életbe Sepsiszentgyörgyön, melynek értelmében bezártak a kulturális intézmények, végül csak online előadásról lehet szó. Próbáltak olyan előadást műsorra tűzni, amelyből jobb felvétel áll rendelkezésükre. A Lewis Caroll meseregényei alapján készült Alice című produkciót Bocsárdi László rendezte, elkészítésében fontos szerepet vállalt a sZempöl Offchestra. Az előadás 2018-ban elnyerte az év legjobb színházi zenéjének és legjobb jelmezeinek járó Színikritikusok Díját, Korodi Jankát pedig Alice szerepének megformálásáért a legígéretesebb pályakezdő díjával jutalmazta a magyarországi Színházi Kritikusok Céhe. Az előadás a színházi világnapon, szombaton 17 órától éjfélig bárki számára ingyen elérhető lesz a színház Facebook-oldalán.

Bocsárdi László elmondta, hogy az elmúlt időszakban két előadás próbái is elkezdődtek a Tamási Áron Színházban: Örkény István Tóték című darabját maga rendezi, O. Horváth Sári Életigen című darabját pedig egy fiatal alkotó, Kiliti Krisztián, aki rendezői és színész szakot is végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Jelenleg koronavírus-fertőzés miatt mindkét próbafolyamat szünetel, de ahogy lehet, igyekeznek elkészíteni és bemutatni előbb a Tótékat, majd az Életigent. Öröm az ürömben, hogy bár nem tarthatnak előadásokat, tudnak próbálni, így május végére két új produkcióval is előrukkolhatnak, és abban reménykednek, hogy az évad végéig egy harmadik előadás is elkészül, Az öreg hölgy látogatása, Hegymegi Máté rendezésében. Hogy mikor lehet majd közönség előtt játszani, az a jelenlegi vírushelyzetben még kérdéses, de az új évadot mindenképpen három új előadással tudják indítani – mondta az igazgató, hozzátéve: a társulat lelkiállapota szempontjából is rendkívül fontos, hogy dolgozhatnak.

Bocsárdi László más színházi fejleményekről is beszámolt lapunknak. Miskolcon szeretnék tovább éltetni Magyarország egyik legrangosabb színházi seregszemléjét, a POSZT-ot (Pécsi Országos Színházi Találkozó), és mivel az idei fesztiválra a szentgyörgyi színház A társadalom támaszai című előadását is meghívták, most tárgyal a szervezőkkel a részvétel lehetőségeiről. Ezen kívül folyamatban van a Műsor című színházi beszélgetéssorozat további részeinek a leforgatása és levetítése, valamint további online előadásokra is szeretnének felkészülni, ezért több olyan szolgáltatóval tárgyalnak, amely online vetítésekkel és jegyértékesítéssel foglalkozik.

A Nagy Alfréd halálának évfordulóján tartott megemlékezésről is kérdeztük az igazgatót. „Rendkívül sok halottja volt tavaly a színháznak, és volt, akinek a temetésén sem tudtunk részt venni a járványhelyzet miatt. Ezért az ősz folyamán szerveztünk egy-egy búcsúztatót Darvas Lászlónak és Nagy Alfrédnak, melyen ott volt a család, és sokan eljöttek a színészkollégák közül, más városokból is. Frédi nagyon fiatalon ment el, és igazából még nem tudtunk túllépni a hiányán, ezért látogattunk el újra a sírjához most, az első évfordulón. Ez spontán akció volt, beszédek sem hangzottak el, valójában nem volt semmilyen hivatalos formája” – fogalmazott Bocsárdi László.