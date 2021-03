A kétnapos tréninget a város különböző helyszínein tartották, a program előadást, csoportépítő, kommunikációs, kézműves tevékenységet, valamint számos mozgásos játékot is tartalmazott. Elsődleges céljuk interaktív, játékos, mégis tartalmas és legfőképp különböző készségeket fejlesztő tréning szervezése volt, ugyanakkor a kreatív fejtörőkből sem volt hiány.

A húsz zöld napos először a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület elsősegélynyújtás-tanfolyamán vett részt.

Többek között az újraélesztésről, az általános sürgősségekről és az epilepsziás rohamról tanulhattak, majd az elméleti tudást gyakorlatba is ültethették.

Másnap a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének is otthont adó Civilek Házát látogatták meg, ahol Fülöp Magdolna egyesületi elnök és asszonytársai finom süteménnyel, teával fogadták őket. A résztvevőknek lehetőségük volt kipróbálni tehetségüket a gyöngyfűzés, a foltvarrás, a nemezelés és az üvegfestés terén is. A foglalkozásokat többszörös díjnyertes és rangos népművészek – Vargyasi Lia, Sylveszter Ibolya és Kelemen Katalin – vezették. Különféle technikákat sajátíthattak el, a gyöngyfűzés módszerével karkötőt, medaliont készítettek, majd üveget, poharat és tányért festettek, húsvéti tojást nemezeltek, valamint szép öltésekkel varrtak is.

Ezt követően a Sinkovits Sportszálloda társalgójában a résztvevők többórás vetélkedőn nyertek betekintést az egyesület mindennapjaiba. A csapatépítő tréning után a szervezet önkéntesei az elkövetkező időszak fontosabb tevékenységeiről egyeztettek.