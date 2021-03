Kovászna is bevörösödött

Februárban volt olyan két hét is, amikor a fertőzöttségi ráta nulla volt Kovásznán. Az elmúlt napokban 2,5 ezrelék körül mozgott, de most meghaladták a három ezreléket (a közegészségügyi hivatal csütörtöki adatai szerint 3,46 – szerk. megj.). Ez súlyosan érinti a vendéglátókat, szálláshelyeket, mi több, a potenciális látogatók, turisták szempontjából is rossz fényt vet a városra – értékelte Gyerő. Sajnálatos az eset, de a törvényt be kell tartani, Kovászna sem lehet kivétel. Mindenképp, az oltás jelenti az egyetlen megoldást, ezért mindenkit ösztönöz, oltassa be magát – fűzte hozzá a polgármester.

Megtörténhet, hogy Kommandó vesztegzár alá kerül, habár erről még nem kaptak hivatalos átiratot. Úgy tudja, ma a kora délutáni órákban tárgyal a kérdésről a megyei járványügyi bizottság – közölte Kocsis Béla polgármester. A községvezető hangsúlyozta: ha Kommandó karanténba kerül, szigorúan betartják a járványvédelmi előírásokat.