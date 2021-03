Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

MÓDI ANTAL

szerető szíve életének 79., özvegységének 15. évében rövid, de súlyos, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2021. március 27-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra az ozsdolai katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

1377

Részvét

A gidófalvi Czetz János Általános Iskola munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki

Gál Katalinnak férje,

dr. NAGY ATTILA elhunyta alkalmából.

4321131

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak IMREH DÉNES

elhunyta alkalmából.

A Lakatos család

4321130



Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk,

FLÓRIÁN GYULA

nyugalmazott tanár

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek.

Szerető családja

4321128



Megemlékezés

Dr. VAY EMÍLIA emlékének áldozzunk egy percet március 28-án, halálának első évfordulóján. Barátaink búcsúztatták a család távollétében, az akkori különleges időkben. A mai körülmények is csak e néhány sorban teszik lehetővé a közös megemlékezést, tiszteletadást. Köszönjük.

1116411

Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk

id. KERTÉSZ DÁVIDRA

halálának harmadik

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1116414

Múlik az idő, a fájdalom marad, könnycsepp gördül le arcunkon, mert hiányzol nekünk nagyon. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem élhetek köztetek. Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt szeretett, drága gyermekünkre, testvérre, a székelyszáldobosi születésű KOLUMBÁN PÁLRA. Emlékét őrizzük egy életen át.

Bánatos szülei, két testvére családjukkal, valamint

a nagyszámú rokonság

20533

Egy felejthetetlen napon megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Annyira szerettem volna élni köztetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívvel kérlek titeket, szeressétek egymást, mint én benneteket. Az emlékek mély sebeket hagynak, de a hit, remény és szeretet enyhíti fájdalmunkat. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára,

RÉTYI ISTVÁNRA

halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4321100

Kegyelettel emlékezünk

ZSIGMOND SÁNDOR

szabómesterre halálának első évfordulóján.

A Bucs család

Sepsiszentgyörgyről

4321113

Előttünk az arcod, szívünkben emléked, amíg élünk, nem feledünk téged. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Fájó szívvel emlékezünk a pávai FINTA LAJOSRA

halálának 2. évfordulóján. Nyugodjál békében!

Özvegye és szerettei

1376

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt.

Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz,

de bármilyen szép is,

nélküled nem lesz ugyanaz.

Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó feleségre

és édesanyára, a cófalvi

BENKŐ OLGÁRA

(szül. KÁDÁR) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321122

Egyetlen titka volt jóságos lelküknek, mosoly, hit és tiszta szeretet. Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BRANDER LÓRÁNT CSABÁRA halálának második és az árkosi DEZSŐ ZOLTÁNRA halálának harmadik évfordulóján.

Emlékük legyen áldott,

nyugalmuk csendes.

Szeretteik

4321127