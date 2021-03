Kinda István, a Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa a Norvég Alap pályázata által támogatott munkájukról elmondta: a megyében űzött közel ötven mesterséget vettek számba, a kutatók számára igazi forrásértéket képviselő számos mesterrel beszélgettek, tizenöt kisfilm és rengeteg fénykép készült, kiadtak egy könyvet – és készülőben van egy második –, gyűjteményük pedig érdekes szerszámokkal bővült. A kiállítás ezen gyűjtés eredményét dolgozza fel.

A kétezres évek elején még nem tűnt volna fontosnak egy ilyen gyűjtés, hiszen számos mesterséget még műveltek, ám az idő a népi mesterségek művelői ellen dolgozott, s van példa arra, hogy egynémelyből mára csak hírmondó maradt. Például Vargyason 2005-ben még tizenöt helyen égettek meszet, ma pedig csak egy helyen, és ott is csak időszakosan dolgoznak – mondotta a főmuzeológus.

A magyar, angol és román nyelvű honlapjuk szép számban vonz látogatót, az oda feltöltött filmek sikeresek, össznézettségük meghaladja a kétmilliót. Hogy a legfiatalabb nemzedék is értesüljön ezen értékekről az iskolákban is megszervezték vetítésüket. Hasznos volt ez, mert az alkotások által a szakmák művelői iránt nemcsak az ismeretlenek, hanem saját közösségeik is érdeklődni kezdtek – ha más idejön, sőt, filmet készít a szomszéd bácsiról, annak biztosan oka van – hallották vissza a készítők.

A megnyitó nem rekedt meg a kiállítás népszerűsítése szintjén, hanem párbeszéd alakult ki Kinda István és Erdővidék Múzeumának munkatársa, Hoffmann Edit között arról, hogy szükséges-e, illetve hasznos lenne-e, ha a népi mesterségek bemutatását valamilyen módon megszerveznék, vagy éppen a múzeumkertben tennék lehetővé, hogy lássák, miként készült hajdanán a mész, a szén vagy éppen a cserép. Kinda István úgy vélte, mindenképp jó lenne, ha a népi mesterségek iránt érdeklődök a gyakorlatban is megtekinthetnék, miként lesz egy alapanyagból kézzelfogható tárgy, ám talán a legjobb az volna, ha a kézművesek vállalkozásszerűen vágnának bele egy ilyen alkotóház létrehozásába.

A járványügyi megszorítások miatt a személyes részvétel korlátozott. A teremben munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy párban, illetve legtöbb ötszemélyes csoportokban látogatható a kiállítás.