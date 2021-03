Bőven akadt dolga az elmúlt hónapokban a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédő Szolgálatnak, a jelek szerint a szervezet „kinőtte” Székelyföld határait, egyre több megkeresés érkezik hozzájuk Erdély más szegleteiből, a szórványtelepülésekről is – számolt be Benkő Erika. A szolgálat vezetője szerint minden beérkező jelzéssel foglalkoznak, felhívják az illetékesek figyelmét a magyarokat érő hátrányos megkülönböztetési esetekre, a magyarellenes megnyilvánulások esetében is megteszik a szükséges lépéseket.