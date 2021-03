Munkavállalási tudnivalókról diákoknak

Pályaválasztásról és munkavállalásról, az ehhez kapcsolódó tudnivalókról is beszélt Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója azon az előadáson, melyet a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szakközépiskola diákjai számára tartott az Iskola másként program részeként.

A karrier fogalmát boncolgatva Kelemen Tibor saját tapasztalatait megosztva beszélt a diákoknak arról, miért fontos már az iskolában elgondolkodni, mi az, amit a jövőben tenni szeretnének, mi az, ami révén nem csak jövedelemre, de fejlődési lehetőségre egyaránt szert tehetnek. Álláspontja szerint fontos, hogy legyen egy mentoruk, útmutatójuk, és arra bátorította a fiatalokat, érdeklődjenek, kérdezzenek, mérlegeljenek. A munkaerőpiacról és munkaerő-szükségletről szólva elmondta, ma már kevésbé valószínű, hogy aktív éveik alatt az alkalmazottak ne találkoznának a munkanélküliséggel, de a szakhivatal minden esetben tájékoztatással, szolgáltatásokkal, képzésekkel támogatja az érintetteket.

Nem csak alkalmazottként, vállalkozóként is megvalósítható a mindennapokhoz szükséges jövedelem, és ma már a külföldi munkavállalást sem akadályozza semmi, azonban jó tudni, itthon is adott a lehetőség, hogy a fiatalok elhelyezkedjenek – fejtette ki Kelemen Tibor. Megjegyezte, számos olyan szakma létezik, mely az idő múlásával sem válik fölöslegessé – példaként a szakács-cukrász képzést hozta fel –, érdemes ezeket is szem előtt tartani a pályaválasztáskor.

A találkozó végén a munkaerő-ügynökség vezetője egy tájékoztató füzetet ajánlott a diákok figyelmébe, melyben az alkalmazást megelőző tennivalókat, lépéseket összegzik, s amely egyebek mellett az önéletrajz, a szándéknyilatkozat elkészítéséhez nyújt támpontot.