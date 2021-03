Azt tudjuk, hogy nálunk a törvények szabta korlátokat az okosak megkerülik (vagy átugorják). De most eljutottunk egy, a törvények be nem tartásának még magasabb fokára.

Tudva azt, hogy mekkora büntetés jár egy rendelet, szabály, törvény áthágásáért, vannak, akik már előre készítik a pénzt, és vígan, úgymond mellényzsebből fizetik ki a büntetéseket, persze csak akkor, ha elkapják őket. A Szociáldemokrata Párt főnöke, Marcel Ciolacu megmondta jó előre, hogy bármilyen korlátozásokat is vezessenek be húsvétra, ő igenis, elmegy a feltámadási istentiszteletre. És azt is láttuk, hogy van miből fizetnie, hisz annyira tele volt belső zsebe, hogy abból pénzeső esett (ki). Ha kifizeti a büntetést, a túlvilágon azért bizonyosan jutalomban részesül. Esetleg nem kerül a pokolba, ahová sokan kívánták és kívánják most is.

Vannak még más rendes büntetettek is, akik úgy fizetnek, mint a katonatiszt. A nemzet legújabb és legnagyobb nagyasszonyát, Diana Șoșoacát egy nap három törvénytelen tüntetésen való részvétel miatt 45 ezer lejre büntették, de ez nem riasztja vissza, és egész biztos, fel van készülve a bírságok kifizetésére a járványügyi korlátozások be nem tartása miatt. Másokat is megbírságoltak a felvonulásokon, mert többen voltak, mint a megengedett száz személy, nem tartottak távolságot, nem viseltek maszkot, de megérte, mert olyanokat is kiabálhattak, hogy: Le az orvosi diktatúrával! Șoșoacát elnöknek!

Ezt a kifizetősdit (szokása szerint a hal a fejétől büdösödik) sokan már tavaly tanulhatták, mikor az akkori miniszterelnök, a jó Orban csapott egy kis házi mulatságot születésnapján a minisztériumban, és ő is vidáman nyúlt a zsebébe.

A Teleorman megyei Alexandrián négy csendőr a maszkviselés hiánya miatt megbírságolt két fiatalt. Mivel nekik sem volt maszkjuk, őket is megbüntették. Már vártam, hogy a négy csendőrt megbírságolókat is megbüntessék, de erről még nem kaptunk hírt.

Főleg Bukarestben (de máshol is) hétvégeken szokás hetedhét országra szóló bulikat csapni, ahol csak úgy érzik jól magukat a vendégek, ha azokról felvételeket posztolnak a világhálón. Aztán odamennek a rendőrök, és jól megbüntetik őket. Most a klubtulajdonosok olyan könyörgő táblákat tesznek ki, hogy: „Kedves barátaink! A biztonságunk érdekében arra kérünk, próbáljatok ma este ne posztolni semmit a Facebookra és az Instagramra. Köszönjük!” Ha el is kapják őket, és megbüntetik, megy minden tovább. Új menet, új bevétel. A bukaresti prefektus szerint megengedhetik maguknak, hogy fizessenek, mert kicsi a bírság. 5000 lej (ha 15 napon belül kifizetik). A megbüntetetteket most azzal fenyegetik, hogy ha még vétkeznek, bezárják a csehójukat. De szerencsére megoldás mindenre létezik.

Temesváron, karanténban, négy „beépített” polgárt küldtek, hogy buktassanak le egy vendéglőt, amely a tiltás ellenére, előzetes helyfoglalás után, vendégeket fogad. Aztán egy USR-s városi tanácstag hölgy egy csendőrcsapattal a helyszínre sietett, hogy derékon kapják a törvényszegőt és szóljon: a négy szerepjátszót ne büntessék meg. A rajtaütés rosszul sült el, mert a vendéglő tulajdonosa állította, az illetők a hoteljükben szállást foglaltak egy éjszakára, és így ki lehetett szolgálni őket a vendéglőben. Jó megoldás. Ha valaki mulatni akar, kifizet egy szállodai szobát, majd alászáll a vendéglőbe és vígan táncra perdülhet.

A volt belügyminisztert, Marcel Velát is lefilmezték, egy zárt teraszon üldögélt többedmagával, de ő azt állította, hogy az nyitott volt, mert a mozgatható tetőt elhúzták. Azóta is vitatkoznak, hogy volt plafon, vagy nem.

Mindenki előre mérlegelhet, ha törvénytelenséget akar elkövetni. Ha megéri, megteszi. Bizonyosan megérte a volt liberális szállítási miniszternek, Relu Fenechiunak is, hogy kétmillió eurós kárt okozzon az államnak. Eddigelé 900 eurót fizetett vissza belőle. Abból húzott szép hasznot, hogy régi transzformátorokat adott el újként, és elfogadott néhány százezer eurónyi kenőpénzt, hogy állami megrendeléseket intézzen. Vagyona a feleségével közösen szerzettnek számít. Azt nem tudni, hogy nejének megmarad-e a ráeső rész, hisz ő nem vétkes a csalásban. A volt miniszter a rá kiszabott öt évből három és fél évet ült a hűvösön. Már öt éve válnak, és még most is folyik a per, de ha a volt feleség megtartja vagyonrészét, ha végre elváltak, esetleg majd ismét egybekelhetnek.