LÉLEGZŐTANFOLYAM AZ OPERÁTÓL. Operaénekesek tanítják ismét lélegezni a COVID-19-en átesett temesváriakat: az Együtt lélegzünk program keretében különböző légzéstechnikákat mutatnak be.

A Victor Babeș Járványkórház által indított program kifejezetten online zajlik, és nem helyettesíti az országos rehabilitációs programokat, hanem azok kiegészítésének szánják, mondta a kezdeményező Virgil Musta, a járványosztály főorvosa. Rámutatott: a programra szükség van, hiszen a COVID-19 betegség megviseli a tüdőt, így annak regenerálódnia kell utána. Az operaénekesek pedig számos olyan légzés- és cantotechnikát ismernek, melyek segíthetnek. Főleg, hogy a képzéseket tartó művészek között olyanok is vannak, akik maguk is átestek a betegségen, így a felépülésről is van tapasztalatuk. Az ingyenes program bárki számára látogatható, nem kell hozzá zenei képzettség, az alkalmakon könnyű légzésgyakorlatokat, verseket, dalocskákat tanulnak a résztvevők. (Krónika)

SIVATAG HELYETT ERDŐT. A kormány a jelenlegi 29–30 százalékról több mint 38 százalékra (a jelenlegi európai átlagra) akarja növelni az ország erdővel borított területeinek arányát, ezt az országos helyreállítási terven keresztül, és – ha szükséges – az állami büdzséből is finanszírozni fogja – jelentette ki Florin Cîţu kormányfő szerdán Dolj megyében, ahol elkezdődött az országos erdősítési kampány. Dăbuleni környékén már elkezdett elsivatagosodni a terület, az itt startoló kampány emiatt jelzésértékű. Az eseményen Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter és Klaus Iohannis államfő is részt vett. (Agerpres)

SZÉP ÉLET A NYUGDÍJAS KATONÁÉ. Folydogálnak, csörgedeznek a közpénzek rendesen: a Ziarul Financiar megtudta, hogy a védelmi minisztérium már több személynek folyósít katonai nyugdíjat, mint ahány alkalmazottja van jelenleg, ezek közül a legnagyobb juttatás havi 8000 euró körül mozog bruttóban. A védelmi tárca az éves költségvetésének már 17 százalékát fordítja katonai nyugdíjakra – ez 3,8 millió lejre rúg, amit 80 367 irányba kell szétküldeni, míg a szaktárca égisze alatt jelenleg 75 576-an dolgoznak. A nyugdíjakat „természetesen” az államkasszából fedezik. Ezek átlaga márciusban bruttó 3968 lej volt, a legtöbbet – 39 158 lejt – egy volt katonai elöljáró kapja, a kisebb katonai nyugdíj pedig1052 lej. (Főtér)