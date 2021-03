Könyvbemutató Kézdivásárhelyen A Hargita Népe Lapkiadó ma 18 órakor mutatja be a gyermekeknek szánt útikönyvek, a Mesés Székelyföld könyvsorozat Háromszék, valamint Marosszék és Aranyosszék című köteteit Kézdivásárhelyen a Vigadóban.

Annácska és Zolika kalandja ezelőtt tíz esztendővel kezdődött: a Kolozsváron élő testvérpár a szülők, a nagyszülők társaságában utazgat Székelyföldön, sorra ismerve meg Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, majd Udvarhelyszék és Háromszék, végül Marosszék és Aranyosszék településeit. A Sarány István által jegyzett mesék, történetek a két gyermek szemszögéből mutatják be a felkeresett településeket. Annácska és Zolika alakját Péter Alpár rajzolta meg, a két kedves és eleven gyermek megjelenik az Orosz Annabella, a Fazakas Ildikó és a Váncsa Mónika képzőművészek által készített illusztrációkon is.

A köteteket ismerteti és Váncsa Mónika illusztrátorral, valamint Sarány István szerzővel Sántha Attila költő, szerkesztő beszélget. A rendezvény meghívottjai: Borboly Csaba, Hargita, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Kiállítás

HÁROMSZÉKI ÍROTT TOJÁSOK. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a kovásznai Városi Művelődési Ház közös szervezé­sében március 30-án, kedden 17 órától a kovásznai Művelődési Ház udvarán megnyitják a Háromszéki írott tojások című szabadtéri kiállítást. A kiállítás április 15-ig tekinthető meg.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS. A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban március 30-án, kedden 11 órakor a Kovászna Megyei Művelődési Központtal együttműködve a múzeum főépületében vándorkiállítás nyílik meg. A nagyméretű pannókon Kakas Zoltán gyűjteményéből láthatók az általa gyűjtött tojások fényképei. A megnyitón Kakas Zoltán és Dimény-Haszmann Orsolya tart előadást, melyet Vargyasi Levente videóra rögzít, s már aznap délután megtekinthető lesz a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES köteles felfüggeszteni előadásait az újabb szigorítások következtében, így a Táncsétány mai előadása elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak a központi jegyirodában. Telefon: 0267 312 104. Amennyiben nem szeretnék visszaváltani, a jegyek érvényesek maradnak egy későbbi előadásra.

Színház

AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ KOVÁSZNÁN. Március 30-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi román színház a Kovásznai Városi Művelődési Házban vendégszerepel a Nu chiar 1918 című előadással. Egy történelmi évforduló ürügyén a mai társadalom különös szokásainak elemzésével találkozunk Székely Csaba drámájában. Az eredmény? Egy váratlan helyzetekkel teli, vérbő komédia a sepsiszentgyörgyi színészek életteli tolmácsolásában. Rendező: Cristian Ban. A helyek száma korlátozott. Helyfoglalás hétfőtől 8–16 óráig telefonon a 0744 364 250-es, a 0267 340 394-es telefonon vagy személyesen a Kovásznai Városi Művelődési Házban. A jegyek ára: 20 és 10 lej, a jegyek feliratkozás alapján átvehetőek előadás előtt a Kovásznai Művelődési Központban.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * In memoriam Gyulai Líviusz – nemrég hunyt el a Baróton született, Magyarországon letelepedett képzőművész, aki grafikákat, tollrajzokat, rézkarcokat, linómetszeteket készített, könyveket illusztrált, meséket rajzolt, az animációs filmek mestere is volt. * Csíkszereda Sutája – A csíkszeredaiak kedvenc kirándulóhelyén az 1980-as években létrehozott mesterséges tavat 2007-ben árvízvédelmi okokból kellett lecsapolni, és azóta várat magára a rehabilitálása. Riport a Suta fenyves és a Suta-tó múltjáról, jelenéről és lehetséges jövőjéről.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól Zenés köszöntő, 14.40-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától Keresztút, 18 órától szentmise Szatmárnémetiből, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.35-től esti mese, 21.15-től Béke rózsafüzére, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariarardio.ro.

Internetes kreativitási és műveltségi vetélkedő

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár internetes kreativitási és műveltségi vetélkedőt hirdet háromszéki 5–8. osztályos diákoknak Itthon és otthon címmel. A verseny témaköre a címében jelzett fogalmak köré épül, a szülő-, illetve lakóhely, valamint a rövidebb-hosszabb külföldi tartózkodás összehasonlítására és értelmezésére, kapcsolva ehhez a világjárvány kényszerű megtapasztalásának személyes élményét is. A résztvevők saját írások elkészítésével és szövegértelmezéssel is találkozhatnak a megoldandó feladatok során. A szervezők április 1-jéig várják az egyéni jelentkezéseket a haszmannorsi@yahoo.com és a biblio@kmkt.ro e-mail-címen. A jelentkezés lezárulta után a résztvevők e-mailen kapják meg a feladatokat, a vakáció ideje alatt is. A dobogósok könyvjutalomban részesülnek, a legjobb írásokból kiadvány készül. Az első 15 helyezett diák részt vehet a két intézmény által májusra tervezett, a járványügyi állapot függvényében személyes részvételű vagy virtuális műhelytalálkozókon, ahol meghívottak társaságában élményszerű kulturális tapasztalatokkal gazdagodhatnak. További információk a 0746 103 796-os (Dimény-Haszmann Orsolya) vagy a 0733 009 222-es (Szonda Szabolcs) telefonon.

Tájékoztató műhely

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület március 30-án 10–14 óráig tájékoztató műhelyt szervez a pályázatok MySMIS rendszerbe történő feltöltéséről a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorház képzéstermében (Sajtó utca 4. szám). Az interaktív találkozót bemutatók, gyakorlatok és egyéni feladatok tarkítják. Témák: a pályázatok MySMIS rendszerbe való feltöltése; a MySMIS rendszeren belüli eligazodás; a szakemberek tevékenységének monitorizálása és jelentése; beszélgetés a résztvevők kérdései és észrevételei alapján. Jelentkezhetnek olyan sepsiszentgyörgyi székhellyel vagy munkaponttal rendelkező szervezetek képviselői, amelyek a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület által megjelentetett pályázati kiírások pályázói körébe tartoznak. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azok jelentkezését, akik nem teljesítik a jelentkezési feltételeket. Részletek a www.galsepsi.ro honlapon.

Ingyenes képzés népi mestereknek

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ pályázati alapismereteket és lehetőségeket, valamint marketing- és PR-stratégiákat ismertető kétnapos képzést szervez népi mesterek és kézművesek számára április 23-án és 24-én Sepsiszentgyörgyön a megyei tanács dísztermében (vagy online). A képzés az Izland, Liechtenstein és Norvégia által finanszírozott Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás, digitalizálás és népszerűsítés címet viselő program része. A képzés célja feltárni az érdeklődők előtt a pályázati, marketing- és kommunikációs lehetőségeket, egyfajta irányt mutatni a pályázatok felépítéséhez, megszerkesztéséhez, valamint kommunikációs, illetve marketingstratégiákkal segíteni a népi mestereket és kézművességgel foglalkozó személyeket. A képzésre kizárólag csak népi mesterek és kézművességgel foglalkozó személyek jelentkezhetnek. A részvétel ingyenes. Jelentkezni április 11-ig lehet a presskmmk@gmail.com e-mail-címen vagy a 0769 857 099-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Illyefalván gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

TOJÁSÍRÁS. A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban március 29. és április 2. között: ma, szerdán, csütörtökön és pénteken 15–17, kedden pedig 17–19 óráig tartják – az egészségügyi előírások szigorú betartásával, alkalmanként tíz-tíz fő részvételével – az immár hagyományos nagyheti tojásírást.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.