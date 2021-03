Győztes szombat

A céhes városbéli buboréktorna szombati nyitómérkőzésén a Kézdivásárhelyi SE csapata végig vezetve 75 pontos, 102–27 (24–7, 29–6, 27–4, 22–10) arányú vereséget mért a sereghajtó Nagyváradi Rookies együttesére. A céhes városiaktól a 26 pontot jegyző Chelsea Mitchell volt a legeredményesebb, a túloldalon pedig a 8 egységig jutó Faragó Mária jeleskedett. A pontszerzők: Faragó 8, Medvei 4, Kokovay 3/3, Roșu 2, Ciceac 4, Márton 2, Popa 2, Judeu 2, illetve Mitchell 26/6, Debreczi 13, Thomas 10, Wilson 4/3, Domokos 16, Czimbalmos 9/3, Kozman 7/3, Tuchilus 7/3, Biszak 6, Bara-Németh 4.

A 21. forduló rangadójának a Szatmárnémeti VSK és a Sepsi-SIC közti találkozó számított, amit a partiumiak kezdtek jobban (4–1). A zöld-fehérek Rebecca Tobin kosarainak köszönhetően kerültek előnybe, majd egy időre felváltva vezettek a csapatok (9–7). Az első negyed felénél a pályaválasztó szatmáriak átvették a kezdeményezést, és 11 pontos előnyre tettek szert (22–11). Innen a lányaink voltak a jobbak, és a negyed végére felére csökkentették a hátrányukat (22–17). Zoran Mikes tanítványai a második játékrész elején felzárkóztak négy pontra (27–23), de gyorsan érkezett a vendégek válasza (34–24). A nagyszünetig ismét magukra találtak a szentgyörgyi kosarasok, akik futottak az eredmény után, és jó teljesítményük révén az első húsz perc végén már csak hárompontos volt a különbség (38–35).

A fordulás utáni percekben 10 pontra húzott el a VSK, ám Annemarie Gödri-Părău kiváló játékának köszönhetően a mieink továbbra is nyomást gyakoroltak a határ mentiekre (48–43). Gyors kosárváltás után ismét a zöld-fehérek percei következtek, akik a harmadik negyed végére már csak egy ponttal voltak lemaradva (54–53). Pinelopi Pavlopoulou kosarával kiegyenlítettünk 55-re, majd Ștefania Cătinean triplájával vezettünk (55–58). Két szatmári kosár után minimális hátrányban volt a Sepsi-SIC (59–58), majd a 35. percig felváltva vezettek a csapatok (61–60). Ekkor Cătinean két duplát is elsüllyesztett, s meglépni látszott csapatunk (61–64). A szatmáriaknak azonban volt erejük felzárkózni (65–66), de a véghajrához közeledve elfáradtak, és az idegek harcát jobban bíró háromszékiek 68–73-ra (22–17, 16–18, 16–18, 14–20) nyertek. A VSK-tól Patricia Bright 18, míg csapatunkból Gödri-Părău 19 ponttal fejezte be a találkozót. A pontszerzők: Bright 18, Solopova 16/9, Cuic 15/3, Goss 10, Podar 3, Kilin 6/6, illetve Gödri-Părău 19, Tobin 13, Pašić 4/3, Gardner 4, Růžičková 14, Cătinean 9/3, Mandache 4, Pavlopoulou 4.

Felemás vasárnap

Vasárnap már edzőmérkőzés várt a Sepsi-SIC csapatára, amely 128–18-ra (37–3, 36–6, 28–0, 27–9) győzte le a Nagyváradi Rookiest. Ennek a sikernek is köszönhetően a zöld-fehérek újból megnyerték a Nemzeti Liga alapszakaszát, most viszont hibátlan mérleggel tették mindezt. A pontszerzők: Pašić 17/6, Ghizilă 12, Pavlopoulou 12/6, Orbán 11, Cătinean 11, Kelemen 13/3, Růžičková 15, Kovács 12/3, Tobin 15, Gardner 10/3, illetve Mangra 3/3, Veres 2, Faragó 4, Szabó 2, Márton 5, Popa 2.

A 22. forduló zárómérkőzésén a Kézdivásárhelyi SE jócskán ráijesztett a Szatmárnémeti VSK csapatára, Ljubomir Kolarevic tanítványai ugyanis kőkemény ellenfélnek bizonyultak. Az első negyed 17 egyenlővel ért véget, majd a másodikban a határ menetiek arakara érvényesült a pályán, de csak nyolcpontos előnyel vonultak szünetre (28–36). A térfélcsere után is komoly harc folyt a pályán, és a KSE ott loholt a VSK nyomában (46–58). Az utolsó szakaszban 21 ponttal is vezettek a vendégek, ám a kék-fehérek nem adták fel, keményen küzdöttek, és végül 69–76-ra (17–17, 11–19, 18–22, 23–18) kaptak ki. A meccs legjobbjának a 23 pontos Chelsea Mitchell, valamint a 22 pontot szerző Patricia Bright bizonyult. A pontszerzők: Debreczi 7, Wilson 16, Domokos 10, Biszak 13/3, Mitchell 23/6, illetve Cuic (Pop) 19/6, Bright 22, Popescu 1, Kilin 9, Solopova 14/12, Podar 3/3, Goss 8.