– Két fordulóval az alapszakasz vége előtt a Sepsi OSK már biztosította helyét a felsőházi rájátszásban. A klub története során másodszor szerepelhet a legjobb hat között. Hogyan élte meg ezt a pillanatot a szakmai stáb és a játékosok?

– A szakmai stáb már az első pillanattól komoly kihívással szembesült, azonban szerencsések vagyunk, mert a klub vezetősége mindent megadott nekünk, nyomást sem gyakorolt ránk. Ennek fényében csendben tudtunk dolgozni, a munkának pedig meglett a gyümölcse. Mi, edzők naponta biztattuk a labdarúgókat, világossá tettük számukra, hogy a klubnak nagyon fontos, hogy felsőházba jussunk. A Sepsi OSK már negyedik évét tölti az élvonalban, az elvárások nőttek a vezetőség és a szurkolók részéről is. Valószínű, hogy ezt a játékosok is érezték, ezért mindent beleadtak, aminek köszönhetően már a 28. fordulóban sikerült biztosítani a playoff-helyet.

– 2021 tartogatott kihívást a sepsiszentgyörgyi csapatnak, hiszen a koronavírus hetekig megnehezítette a tevékenységüket. Szinte a teljes játékoskeret átesett a fertőzésen, akárcsak Leo Grozavu. Januárban több mérkőzésen is Ön irányította a csapatot. Mennyire jelentett kihívást az az időszak? Hogyan élte meg a vezetőedző hiányát?

– Januárban nem számítottunk arra, hogy egyszerre ilyen sokan lesznek játékképtelenek, ráadásul a vezetőedző és az erőnléti tréner is megfertőződött. A szakmai stáb többi tagjával azon voltunk, hogy megnyugtassuk és bátorítsuk a bevethető játékosokat. Abban a nehéz időszakban a csapatszellem nagyon erős lett, hiszen csak egymásra számíthattunk. A karantén után visszatérő labdarúgóknak nagyon nehéz volt ismét játékba lendülni, ez az időszak pedig számomra is nagy kihívás és felelősség volt, mivel nem állt a rendelkezésemre a legjobb csapat. Úgy gondolom, hogy abból a helyzetből kihoztuk a lehető legtöbbet, csak egy mérkőzést veszítettünk el.

– A vb-selejtezők miatt szünetel a bajnokság, ami úgy hiszem, jól jött a csapatnak. Mire figyelnek ebben az időszakban?

– A Medgyesi Gázmetán elleni mérkőzés után nem is adtunk szabadnapot a játékosoknak, ami kicsit rosszul esett nekik, viszont nekünk fontos volt, hogy ebben a két hétben minden labdarúgó visszanyerje a formáját, és fizikailag ismét kifogástalanok legyenek. A koronavírus-fertőzöttek csak fokozatosan tudtak játékba lendülni, ezért elengedhetetlen volt egy rövid edzőtábor, ahol a fizikai felkészülés mellett a csapatjátékra és a taktikai elemekre is hangsúlyt fektettünk.

– A biztos felsőházi szereplés tudatában milyen célokkal vágnak neki az Aradi UTA és az FCSB elleni mérkőzésnek?

– Nagyon fontos ez a két mérkőzés, mivel arra számítunk, hogy felzárkózhatunk a harmadik helyet elfoglaló Craiova mögé, amelynek két nagyon nehéz meccse lesz, az alapszakasz utolsó két fordulójában az FCSB és a Kolozsvári CFR ellen lépnek pályára, vagyis minden esélyük megvan arra, hogy pontokat veszítsenek. Ha sikerülne hat pontot szereznünk, akkor a playoff előtt csökkenthetnénk a különbséget az élen állókhoz képest.

– A playoff végén mivel lennének elégedettek? Cél az Európa-liga vagy Konferencia Liga indulás? Kimondták hangosan vagy csak eljátszadoznak a gondolattal?

– Nagyon szeretnénk a harmadik helyet megszerezni. Nagyszerű lenne, ha nyáron egy európai kupamérkőzéssel avathatnánk fel az új stadionunkat. Egyelőre ezt még nem mondtuk ki hangosan, inkább arra törekszünk, hogy a klubtulajdonos egyik álmát valóra váltsuk. Diószegi László nagyon sokat tett a sepsiszentgyörgyi labdarúgásért, a szakmai stáb és a játékosok számára is mindent biztosít, mi pedig viszonzásképp igyekszünk megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban. Teljes mértékben erre koncentrálunk, nagy reményeket fűzünk a célunk teljesítéséhez.

– 2019 júniusa óta a Sepsi OSK szakmai stábjának tagja. A tavaly Román Kupa-döntőt játszottak, idén a bajnokság felsőházában szerepelhetnek. Milyen együtt dolgozni a néha kissé heves vérmérsékletű Leo Grozavu vezetőedzővel?

– Leo Grozavu olyan szakember, aki már több csapatnál megfordult, nagy tapasztalattal rendelkezik, korábban már Európa-liga-selejtezőkön is irányította az együttesét. Nagy hangsúlyt fektett a rendre és a fegyelemre. Néha a játékosok ezt nehezményezik, vannak kellemetlen pillanatok, viszont Kulcsár László és jómagam azért vagyunk a vezetőedző mellett, hogy segítsünk neki, próbáljuk tartani az összhangot, az egyensúlyt. A tréner kérésének a legjobb tudásunk szerint, teljes odafigyeléssel igyekszünk eleget tenni. Minden stábtagnak megvan a saját feladatköre, nekem többek között az ellenfél játékának kielemzése a kötelességem, majd ezeket az információkat, részleteket tovább kell adnom a játékosoknak. Remélem, Grozavu eddig elégedett a munkánkkal, szeretnénk, ha továbbra is sikeresen tudnánk együtt dolgozni.

Nagy kihívás és felelősség volt irányítani a csapatot. Fotó: Tókos Csaba

– A héten a Sepsi OSK egyik korábbi ellenfelét megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács egy több mint egy évvel ezelőtt történt incidens miatt. Az előző idényben a Petrolul Ploiești elleni negyeddöntő során hangzott el a már jól ismert „Kifelé a magyarokkal az országból!” rigmus, ráadásul öngyújtókat és pénzérméket is a pályára dobtak a Petrolul-szurkolók. Hogyan éli meg a magyarellenes megnyilvánulásokat?

– Székely és magyar emberként sebet hagy a szívemben, ha gyalázzák a magyarokat. Nem tudok és nem is akarok belenyugodni a magyarellenességbe. Szülőföldünkön élünk, tovább kell harcolnunk a jogainkért, személy szerint mindig szót emeltem a sajtóban. Igyekeztem fellépni a hasonló esetek ellen, úgy vélem, hogy nagyobb büntetések kellenek, jobban oda kellene figyeljen a szakszövetség és a Hivatásos Labdarúgóliga is. Magyarként élünk Romániában, nekünk is minden jogunk megvan, a nemzetiségünk pedig nem kellene támadófelületet biztosítson senki számára.

– Több tekintetben is rendhagyó ez az idény, viszont a legrosszabb, hogy nem lehetnek szurkolók. A nézők jelenlétével több pontot összegyűjthettek volna az alapszakaszban?

– Biztos vagyok benne, ha szurkolók jelenlétében játszhattunk volna, több pontot szerzünk. Ha megfigyeljük, idegenben több pontot gyűjtöttünk, mint hazai pályán. Számunkra nagyon fontos, hogy magunk mögött érezzük a szurkolókat. Egykori játékosként tudom, hogy milyen energiát ad, amikor több ezer ember biztat és hisz benned. Nézők jelenlétében egy sportolóban nagyobb a küzdeni akarás, a teljesítési vágy. Azon csapatok közé tartozunk, amelyek számára egyértelmű hátrány a szurkolók hiánya. Reméljük, hogy a korlátozásokat a lehető leghamarabb megszüntetik, és majd az új stadionban ismét együtt örülhetünk.

– Labdarúgóként szép karriert tudhat maga mögött. Mivel néha még magára ölti a mezt a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, arra következtetek, hogy hiányzik a futball.

– Gyerekkorom óta a labdarúgás az életem, jelenleg is annyira motivált vagyok, mint fiatal koromban, ezért is nem tudtam elszakadni a csapattól. Ősszel volt lehetőségem játszani néhány meccset a harmadosztályban, mert szükség volt játékosokra. Örülök, hogy ezeken a mérkőzéseken hozzá tudtam tenni a játékhoz, viszont most már olyan kerete van a második számú csapatunknak is, hogy nem kell pályára lépnem a jövőben.

– A Rapid játékosaként két Román Kupa és két Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett, valamint egyszer a bajnokságot is megnyerte. Több mint 365 mérkőzésen lépett pályára a román élvonalban, ezeken több mint 70 gólt szerzett. Ön szerint csökkent a bajnokság színvonala azokhoz az évekhez képest, amikor még Ön játszott?

– Véleményem szerint csökkent a színvonal, hiszen abban az időben, amikor élvonalban játszottam, a külföldi játékosok is magasabb szintet képviseltek. Úgy látom, hogy az a szabály, amely szerint két 21 év alatti játékos pályán kell legyen, nem növeli a nívót, viszont hosszú távon kifizetődő lehet. Azok a fiatalok, akik lehetőséget kapnak a szabály által, néhány év múlva meghatározó labdarúgók lehetnek.

– Jelenleg másodedzőként tevékenykedik. A jövőben szeretne vezetőedzőként irányítani egy csapatot? Hogyan látja a következő 5 évét?

– Jelenleg tanulok Leo Grozavu vezetőedzőtől, emellett hivatalos képzéseken is részt veszek. Lépésenként haladok a megfelelő licencek beszerzése felé. Számomra nagy kihívás, hogy Székelyföldön lehetek tréner, örülnék, ha néhány év múlva majd vezetőedzőként tevékenykedhetnék, akár a sepsiszentgyörgyi csapatnál is.