Bizonyítékokra alapozó tanácsot mindössze kétszer kértek tőle, de ötleteket és tudományos cikkeket kéretlenül is küldött, eleinte naponként, majd két-három naponként, a minisztérium azonban túlságosan be van fogva ahhoz, hogy felhasználja a tanácsadók tapasztalatát, ő pedig nem akar olyan tisztséget betölteni, ahol fölöslegesnek érzi magát. Nincs több türelme, válsághelyzet van, amikor a minisztériumnak és a hatóságoknak naponta haladást kell felmutatniuk a lakosság felé – vélekedett, és azt is felsorolta, amit elsődlegesnek tart: az ingyenes antigéntesztelést (amit nem valósítottak meg és ami nélkül most sincs világos képünk a járványhelyzetről), a megfelelő kommunikálást (mivel a konspirációs elméletek virulnak, a kétértelműségek és bizonytalanságok szaporodnak), az átlátható adatközlést (ebben szerinte van előrelépés, de tovább kell menni), valamint az Országos Közegészségügyi Intézet megreformálását (mert ott 450 ember dolgozik igen kis hatékonysággal). Cherecheș egyébként egy hónapon belül a második, aki önként távozik az egészségügyi minisztériumból, előtte Bogdan Oprea mondott le. (G4Media)

ENNEK MEG MI ÉRTELME VOLT? Érvénytelenítette a bukaresti táblabíróság Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár azon döntését, amellyel – a helyi vészhelyzeti bizottság határozatát felülbírálva – Temesvár karanténba vonásának háromnapos meghosszabbításáról rendelkezett. Csakhogy a döntés két szempontból is elkésett: egyrészt lejárt a három nap, másrészt közben a megyei járványügyi operatív törzs március 24-én (amikor az Arafat által elrendelt hosszabbítás lejárt) maga is úgy döntött, hogy hét nappal meghosszabbítja a Temesváron és a környező településeken március 8-tól bevezetett vesztegzárat. Ami egyébként nem használt: a karantén elrendelésekor 7,36 ezrelékes volt a fertőzöttség a Bánság központjában, március 19-én – amikor a megyei vészbizottság elvetette a karantén meghosszabbítását – 8,19 ezrelékes (ekkor lépett közbe Arafat a koronavírusos betegekkel megtelt kórházakra hivatkozva), március 24-én pedig – amikor megyei szinten ismét a karanténra szavaztak – 8,43 ezrelékes. Ennek ellenére Alin Nica Temes megyei tanácselnök – aki a pert indította – továbbra is úgy véli, Arafat döntése „indokolatlan és önkényes” volt, és ezt a törvényszék is megerősítette. Emiatt bocsánatkérést vár az államtitkártól és helyi támogatóitól, azaz főként Dominic Fritz temesvári polgármestertől. (Krónika)