Nemcsak az ünnepek alkalmával végzi áldásos tevékenységét az unitárius egyház égisze alatt működő Gondviselés Segélyszervezet, de olyankor általában látványosabb eseményeket is szerveznek. Ez idén sincs másként, húsvéthoz közeledvén csütörtökön kenyeret és kalácsot juttattak el 150 rászoruló családnak Sepsiszentgyörgyön és környékén, valamint Brassóban és környékén. Erről a kezdeményezésről és több másikról is Bartha Alpár kökösi unitárius lelkésszel, a Gondviselés Segélyszervezet önkéntes munkatársával beszélgettünk.

A járványhelyzet sok mindent felülírt, az elmúlt év kicsit másképp alakult, mint a korábbiak, de próbáltak alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez – kezdte beszámolóját a lelkész. A tavalyi karantén ideje alatt azokban a közösségekben, ahol dolgozni szoktak, az időseknek elvégezték a bevásárlást üzletekben, gyógyszertárakban, telefonon tartották a kapcsolatot mindenkivel, akinek erre szüksége volt. Ez május végéig tartott. A nyári időszakban elmaradtak a szokásos kalákatáborok, a nagyobb önkéntestalálkozók és továbbképzések, csupán egy szűkebb körű képzésük volt, egyes munkatársaik pedig online tanfolyamokon vettek részt – sorolta a lelkipásztor, majd rátért a közelmúlt eseményeire.

Pékségekkel működnek együtt

Mint mesélte, már régóta együttműködnek a szotyori Babi pékséggel, mely korábban két éven át hetente támogatott több családot egy-egy nagy kenyérrel, ezenkívül bármilyen rendezvénye van a környéken a Gondviselés Segélyszervezetnek, mindig szeretettel ajánlanak fel nekik kenyeret, süteményeket. Így történt, hogy ezúttal ismét lesütöttek nekik egy csomó kenyeret.

Németországi adományozói forrásokból évek óta érkeznek Erdélybe karácsonyi segélycsomagok, melyek nagy részének célba juttatását a Gondviselés Segélyszervezet végzi. A járványügyi veszélyhelyzet ellenére tavaly karácsonykor is megérkezett az adomány, így igazi karácsonyi örömet szereztek rengeteg rászorulónak.

A tavalyi év végén és az idei elején 2473 segélycsomagot vettek át, amelyek legnagyobb részét már kézbesítették. Emellett azonban 1600 kg liszt, 720 kg cukor, 300 liter étolaj, 215 kg laska és makaróni, 100 kg rizs, 210 adag kocsonya és 180 csomag gumicukor is érkezett, és eldöntötték, hogy a lisztből és cukorból kenyeret és kalácsot készíttetnek, és inkább így osztják ki. Ezt húsvétra szerették volna időzíteni, de mivel akkor nagyon zsúfolt a Babi pékség programja, a virágvasárnap előtti napokban adták át a péksüteményeket. Ugyanez a program Erdővidéken is megvalósult egy ottani pékséggel, ahol már két alkalommal összesen 300 kenyeret osztottak szét az önkénteseik.

Vacsora a hajléktalanoknak

A kenyérosztással egy időben zárul a téli vacsoraprogramjuk a hajléktalanszállón, mely immár négy éve működik általában november közepétől március végéig a Máltai Szeretetszolgálattal karöltve. Önkénteseik minden szerdán megfőzik és elviszik a hajléktalanszállóra a meleg vacsorát, maszkban, kesztyűben, betartva az elővigyázatossági szabályokat.

Bartha Alpár örömmel mesélte, hogy idén sok nőszövetség és ifjúsági egylet csatlakozott a kezdeményezésükhöz, akik többnyire alapanyagokat is biztosítottak a vacsorához, nemcsak megfőzték és kiszállították azt. A kőröspataki, kálnoki, árkosi, kökösi és sepsiszentgyörgyi unitárius nőszövetség, valamint a szentivánlaborfalvi és szentgyörgyi ifjúsági egylet vett részt ebben a munkában, minden szerdán 30 adag meleg ételt biztosítva a hajléktalanszálló lakóinak. Ezenkívül a Stefi Presso és a Sugás vendéglő is felvállalt vacsorákat, továbbá a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör és a Bethlen Gábor Alap is támogatta a kezdeményezést. „Örülünk, hogy mi is be tudtunk segíteni abban, hogy a hideg időszakban legyen egy biztos pont ezeknek az embereknek az életében” – fogalmazott a lelkész, hozzátéve, hogy az étel mellett adott esetben a jó szó is fontos lehet a hajléktalanoknak.

Vitamin és gyógyszer

Tavaly karácsonykor a bukaresti székhelyű Zdrovit Románia Kft. óriási értékű adományt juttatott el a Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki raktárába. A vitaminok és gyógyszerek számba vétele után részarányosan osztották szét ezt a területi fiókszervezeteiknek, és helybeli önkéntes munkatársaik által megkezdték az adagok rendeltetésszerű célba juttatását.

A gyógyszerekből és vitaminokból számottevő mennyiséget bocsátottak a január eleji csíksomlyói tűzeset károsultjainak ellátását irányító szervezőbizottság rendelkezésére, valamint Szentgyörgytől Kolozsvárig, Székelykeresztúrtól Brassóig minden helyi szervezetben felvették a kapcsolatot családorvosi rendelőkkel, hogy orvosok segítségével juttassák el adományaikat a valóban rászoruló időseknek, gyengélkedőknek.

Fogkrémek, szájöblítők, immunerősítő szopókák és színes ceruzák is voltak még a csomagban, ezeket szegény sorsú gyerekekhez juttatták el.



Tűzkárosultak megsegítése

Január végén egy hétig naponta átlagosan tizennégyen vettek részt a Gondviselés Segélyszervezet önkéntes munkatársai közül a csíksomlyói tűzeset károsultjainak szervezett csoportos foglalkozások vezetésében. A csíkszeredai Erőss Zsolt Sportcsarnokban tartott egész napos közösségi tevékenységeket a Gyulafehérvári Caritas és más szervezetek, intézmények munkatársaival közösen szervezték, az önkéntesek sorában szép számban voltak unitárius lelkészek és teológiai hallgatók, valamint az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai.

A változatos foglalkozások mellett a Gondviselés Segélyszervezet és a Brassói Unitárius Egyházközség természetbeni adományokkal is hozzájárult a 262 tűzkárosult ellátásához, adományaik összértéke 15 ezer lejre becsülhető.

A segítő munka feltölt

Mindezek mellett több kisebb, otthonszerviz jellegű kérésnek is próbálnak eleget tenni a segélyszervezet tagjai a hétköznapokban: néha egy íróasztalt, máskor babakocsit, téli bakancsot vagy egy tál meleg ételt juttatnak a rászorulóknak. Bartha Alpár is nap mint nap befogad valakit a parókiára egy meleg ebédre. Van, ahová kályhát vittek vagy két-három méter tűzifát, gyűjtöttek erdővidéki és Sepsiszentgyörgy környékén élő személyek orvosi kezelésére... Próbálnak jelen lenni mindenhol, ahol szükség van rájuk.

A kenyérosztás sok munkával járt, egy nap alatt 150 mélyszegénységben élő családhoz vagy idős emberhez kellett eljutniuk, különösen figyelve a járványügyi előírásokra. Bartha Alpár elmondta, hogy áldott ünnepet kívánva az ajándék mellé az újjászületés reményét is szerették volna továbbítani ezeknek az embereknek.

„Nem nagy ajándék egy kenyér és egy kalács, de az életet jelképezi. Többen meglepődtek, de mindenki örült neki. Újra megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontos az egymásra figyelés, nemcsak a kedvezményezetteknek, hanem nekünk, önkénteseknek is, mindig feltölt bennünket az ilyen jellegű tevékenység” – zárta beszámolóját a lelkipásztor.