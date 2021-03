A sepsiszentgyörgyi Írisz Ház – a fogyatékkal élőket is megilleti a több odafigyelés. Fotó: Albert Levente

A másfél hónapja kinevezett államtitkár új tisztségében is megerősítette azt, amit korábban a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élőkért cselekvő ágazata vezetőjeként, vagyis civil szolgáltatóként többször is szóvá tett, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta a szociális ágazatban dolgozók is éppúgy részt vesznek ebben a harcban, mint az egészségügyiek, de ezt az állam sem erkölcsileg, sem anyagilag nem ismerte el. Tenni fog azért, hogy az őket érintő beígért, de időközben elakadt támogatás megvalósuljon – mondotta.

Országosan a szociális szolgáltatások felét a civil szervezetek és egyházak biztosítják, mégsem részesülnek ennek megfelelően az állami költségvetésből, jelenleg a törvény által meghatározott standard költség alig 8 százalékát kitevő szubvenciót kapnak, holott a működési engedély megszerzésénél ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteniük, mint az államiaknak, és ez nagyon nincs jól – szögezte le Makkai Péter. Az államtitkár hangsúlyozta, a forrásokat a szolgáltatások szerint kell elosztani, függetlenül attól, hogy ki végzi, hisz ezek a források a rászoruló embert illetik, akit az állami és civil intézmények ellátnak. 1998-ban, amikor megjelent a civilek szociális szolgáltatásait szabályozó 34-es törvény, az volt a cél, hogy minél több civil szolgáltatás jöjjön létre, később ez nem volt fontos, az állam inkább segélyt fizetett a rászorulóknak, úgy tűnik, a jelenlegi kormány visszatérne a szolgáltatások erősítésére – mondotta.

A találkozón jelen lévő civil szervezetek – Diakónia Keresztyén Alapítvány, Caritas, Máltai Szeretetszolgálat, Izabella Alapítvány – helyi képviselői, valamint a kézdivásárhelyi Zenóbia Idősek Otthona vezetője anyagi nehéz­ségeikről, a humánerőforrás hiányáról, az állami intézményekkel való akadozó együttműködésről beszéltek, szóvá tették, hogy a járványidőben őket is megillető védőfelszerelést saját költségükön kell megvásárolniuk, a licenc követelményei pedig ugyanazok az ő esetükben is, mint az államiaknál, de a finanszírozás csak töredéke annak, amit az állami intézmények kapnak.

Makkai Péter jól ismeri ezeket a gondokat, hisz korábban ő is a civil szférában dolgozott és református lelkészként is szembesült az említett igazságtalanságokkal, jelenlegi küldetésének tartja, hogy ezek orvoslásának érvényt szerezzen, megértesse az állami hatóságokkal, a megyei szociális kifizetési ügynökségekkel, szociális és gyermekjogvédelmi igazgatóságokkal, önkormányzatokkal, hogy a civil szervezetek nem az állam ellenségei, hanem éppen az állam helyett végeznek el nagyon fontos feladatokat, ezért teljes jogú partnerként kell tekinteni rájuk és e szerint kell költségvetési finanszírozásban részesíteni őket.