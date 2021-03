Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: jelen állás szerint egy hónapon belül lezárulhat a munka a Grigore Bălan, valamint az 1918 december 1. út közötti szakaszon (a másik, Olt utcáig tartó részen már végeztek). Jelenleg a szegélykövek elhelyezése a vége felé közeledik, már csak egy kisebb szakasz van hátra.

Amint ezzel végez a kivitelező, következik az útalap kavicsrétegének a pótlása, ugyanis egyes szakaszokon ezt nem terítették el mielőtt a tél miatt le kellett állniuk, majd az elmúlt hetek esős, havas időjárása ismét lehetetlenné tette ezt. Emellett hátravan még az esőelvezető hálózat felszíni aknafedőinek az elhelyezése, helyenként ennek is nekiláttak, majd ha ezzel is végeztek, következhet a két réteg aszfalt elterítése. Pénteki ottjártunkkor egyébként több szakaszon is zajlott a szegélykövek elhelyezése. Az alpolgármester hozzátette: remélik, hogy az elkövetkező hetekben az időjárás miatt nem kell hosszabban leálljanak, mostanra ugyanis ez maradt az egyetlen akadály.

Tóth-Birtan Csaba kérdésünkre megerősítette, hogy a kivitelezés sokat csúszott. Az eredeti terv szerint tavaly szeptemberben le kellett volna zárni a 2019 májusában indított teljes korszerűsítést, de a kezdést követően már szeptemberben megjelentek az első problémák. Több alkalommal is módosítani kellett a terveket, egyebek mellett az esőelvezető vezetékeket nem tudták elhelyezni, miután kiderült, hogy a házaknak a szennyvízhálózathoz csatlakoztatott csöveibe botlottak. A villanyhálózat korszerűsítésével is gondok akadtak, a régi oszlopok eltávolítása is késett, illetve a még befejezetlen (a Grigore Bălan útba torkolló) szakaszon a szolgáltató még mindig nem vitte el ezeket. A két tél is kitolta a munkavégzést, illetve az is, hogy a kivitelező a tavaly nagyon lassan haladt, mivel több nagyobb munkálatot is több helyszínen egyszerre végeztek a megyében, így ide is kevesebb embert és eszközt tudtak biztosítani. A műszaki fennakadásokat bonyolította még, hogy azok elhárítását nem a kivitelező, hanem például a Közüzemek kellett megoldja. Végül a szerződést is meg kellett hosszabbítani idén február végéig, de ez alkalommal az időjárás is közbeszólt, így újabb csúszás következett be. Az alpolgármester szerint ez elkerülhető lett volna, ha a tavaly jobban haladnak, ezért a késésért a kivitelezőnek majd fizetnie kell.

Ami az Olt utca felőli szakaszt illeti, kérdésünkre az alpolgármester elmondta, noha látszólag ott lezárultak a munkálatok, viszont az aszfaltréteg rossz minőségű, így azt újraöntetik a kivitelezővel. Az elöljáró hozzátette: a szakaszt még nem vette át az önkormányzat, a teljes utcát fogják, amint minden munkálat lezárult, és nem lesznek minőségi gondok. A városháza által rendelkezésünkre bocsátott adatok szerint a munkálat szerződés szerinti teljes értéke 2,4 millió lej, és ebbe bele is férnek nagyjából. Lesz némi plusz elvégzendő feladat, járdajavítás, ez valamennyivel még megdobhatja az árat, de nem számottevően.

Tóth-Birtan Csaba ugyanakkor elismerte, jogos a lakók felháborodása, hiszen két télen át sártengerben voltak kénytelenek járni, és több alkalommal azt kellett tapasztalniuk, hogy némi haladás után ismét áll a munka. Ráadásul időközben a szomszédos Sport utcában is elindult a korszerűsítés, de szerencsére ez a terv szerint haladt (egy kisebb akadály volt az elején), és már a második szakasz aszfaltozása következik. Sajnos a felújítatlan utcák esetében gyakran előfordul, hogy olyasmibe botlanak, amire nem számítottak, és ezt meg kell oldani, különben később ismét építőteleppé válhat a környék, vagy meg kell bontani azt, amit már egyszer lezártak – tette hozzá.