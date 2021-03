Az idei esztendő első művelődési rendezvényének házigazdája Taierling Péter Ferenc, a Praetoria Egyesület vezetője volt. A fiatal textilművész egyedi tervezésű ruhadarabokból álló tárlatát Szekeres Bernadette csíkdelnei képzőművész nyitotta meg. Mint elmondta: Antal Eszter 1995. február 27-én született Csíkszeredában, és mivel már óvodás kora óta szeretett alkotni, rajzolni, 2010-ben a szülei – Antal Imre és Antal Beáta Ágnes hagyományőrzők – a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum képzőművészeti szakára íratták be, ahol megismerkedett a festészettel, szobrászattal és az egyéb művészeti ágakkal. Már akkor vonzotta a textilművészet, ezért tizedikes korában a választható szakok közül a textilt választotta. Érettségi után a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem reklám­grafika szakát végezte el.

Mivel a reklámgrafika mellett a népi hagyományok szeretete, a textilművészet iránti érdeklődése megmaradt, a főiskola befejezése után hazatért szülőfalujába, ahol a szövés mesterséget kezdte elsajátítani. Egy évig egyedül szőtt családi otthonában, de ezzel párhuzamosan elvégezte a Kalot Egyesület által meghirdetett varrótanfolyamot is, ahol megtanulta a gépfelvarrás alapjait, majd felkeresett egy marosvásárhelyi varrónőt, akitől nagyon sokat tanult, az ő segítségével sikerült női ruhákat varrnia az általa szőtt anyagból. Mivel a takács szakmát is komolyabban meg szerette volna ismerni, beiratkozott a magyarországi Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola vá­szonszövés szakára, ahol Galánfiné Schmidt Teréztől, a népművészet mesterétől tanulta a szakmát két éven keresztül. 2017 óta kézműves-foglalkozásokat tart különféle rendezvényeken. 2018 és 2020 között Imola testvérével megrendelésre szőttek különböző egyedi tervezésű ruhákat és termékvásárokon is jelen voltak az általuk készített ruhákkal.

A megnyitón közreműködött Ségercz Ferenc sepsiszentgyörgyi népzenész és hangszerkészítő, aki furulyazenejével az alkalomhoz illő hangulatot teremtett. A kiállítás április 1-jéig tekinthető meg.