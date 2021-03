Tovább romlik a helyzet

Az előző napokhoz képest számottevően alacsony (14 ezer) tesztelés mellett is meghaladta a 3800-at az elmúlt 24 órában országosan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, ami hatszázzal kevesebb, mint szombat délelőttől vasárnap délelőttig, több mint 21 ezer teszt nyomán jegyzett esetszám. Háromszékről egy új esetet jelentettek. A kórházakban kezeltek száma is tovább emelkedett, a kommunikációs törzs legutóbbi jelentése szerint 13 185-ön vannak ebben a helyzetben, közülük 1398-an intenzív terápiás ellátásra szorulnak. Az egy nappal korábbi helyzethez képest ugyanakkor aggasztóan megugrott a fertőzéssel összefüggésbe hozható elhalálozások száma, összesen 120-at jelentettek országszerte (Háromszékről ez alkalommal sem).

Az ezer lakosra, 14 nap után számolt fertőzöttségi arány illeti a legutóbbi jelentésben is Ilfov megyében a legmagasabb ez a mutató, meghaladja a 8,5 ezreléket. A fővárosban kevéssel hét ezrelék fölött van, Brassó, Kolozs és Temes megyékben 5 ezrelék fölötti, utóbbi esetében már a hat ezrelék határán van. Négy feletti arányt Hunyad és Giurgiu megyékben jegyeznek, öt megyében pedig három felettit. Háromszék egyelőre még a sárgának minősülők között van 2,44 ezrelékes arányával, Maros megyéhez hasonlóan (2,23), zöld besorolású viszont összesen öt maradt országosan, köztük Hargita megye, ahol a második legalacsonyabb fertőzöttségi szintet mérték 1,20 ezreléket. Az elmúlt 24 órában egyébként összesen kilenc esetet jelentettek, a szintén szomszédos Brassóból viszont 185-öt,

A legfrissebb adatok szerint az újonnan azonosított esetekkel országszinten a járvány kezdete óta ismert fertőzöttek száma 940 443-ra nőtt, míg 840 127 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, az elhunytak száma pedig elérte 23 234-et. Az elmúlt 24 órában is sok, 120 elhunyt közül kilencnek nem volt más nyilvántartott betegsége, az áldozatok jelentős része pedig ez alkalommal is a hatvan év feletti korosztályhoz tartozott.

A hatóságok ez alkalommal is viszonylag sok a járvány visszaszorítását célzó szabályt sértő személyt értek tetten, országosan összesen 10.131 bírságot osztottak ki, több mint 2,2 millió lej értékben.

Megbírságolt tiltakozók

Huszonnégy településén tüntettek a hétfőre virradó éjszaka a koronavírus-járvány terjedését fékezni hivatott intézkedések ellen, és eddig 219 személyt bírságoltak meg, összesen több mint 99 ezer lejre - közölte csendőrség. Büntetéseket róttak ki a szervezőkre és a résztvevőkre is, főleg a tiltakozások be nem jelentése, a kijárási tilalom megszegése és a védelmi intézkedések be nem tartása miatt. Hét településen a megmozdulás résztvevőinek létszáma meghaladta a törvény által előírt százat. A demonstrációk közben a csendőrség biztosította a közrendet, ugyanakkor tájékoztatták a résztvevőket a hatályos törvényi előírásokról, illetve arról is, hogy milyen következményekkel jár ezek megszegése. A közrendet megzavaró incidensek egyik érintett településen sem történtek – áll a csendőrségi tájékoztatóban.