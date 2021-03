A megnyitón Kakas Zoltán és Dimény-Haszmann Orsolya tart előadást, melyet Vargyasi Levente videóra rögzít, s már délután megtekinthető lesz a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán.

HÁROMSZÉKI ÍROTT TOJÁSOK. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovásznai Városi Művelődési Ház közös szervezésében ma 17 órától a kovásznai művelődési ház udvarán megnyitják a Háromszéki írott tojások című szabadtéri kiállítást, amely április 15-ig tekinthető meg.

Könyvbemutató

ONLINE KÖNYVBEMUTATÓ. Néhány héttel ezelőtt jelent meg Száz címmel a Székelyudvarhelyen élő Puskás István első regénye. A könyvelőként ismert szerző több mint négyszáz oldalas regénnyel lépett az olvasóközönség elé. Kötete egyfajta magántörténelem, hiszen saját élethelyzetekből is ihletődött, de az erdélyi magyarság mára már „elfelejtett” egyéniségei, főleg fiatal írók, költők alakjai is megelevenednek a regény lapjain: megjelenik Tar Károly, Baka István, Boér Géza, Sütő István, Vásárhelyi Géza, Jakabffy Attila, illetve a magyarországi Csengey Dénes. Az online könyvbemutató ma 18 órától követhető a közösségi oldalon a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár eseményeként.

Színház

AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ KOVÁSZNÁN. Ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi román színház a Kovásznai Városi Művelődési Házban vendégszerepel a Nu chiar 1918 című előadással. Egy történelmi évforduló ürügyén a mai társadalom különös szokásainak elemzésével találkozunk Székely Csaba drámájában. Az eredmény? Egy váratlan helyzetekkel teli, vérbő komédia a sepsiszentgyörgyi színészek életteli tolmácsolásában. Rendező: Cristian Ban. A helyek száma korlátozott. Helyfoglalás 8–16 óráig a 0744 364 250-es, a 0267 340 394-es telefonon vagy személyesen a Kovásznai Városi Művelődési Házban. A jegyek ára 20 és 10 lej, a feliratkozás alapján átvehetőek elő­adás előtt a Kovásznai Művelődési Központban.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Válságban a kulturális szféra Nagyváradon – A Bihar megyei önkormányzat múlt év végén takarékossági szempontokra hivatkozva megszüntette önálló intézményként a Várad és a Familia lapokat, és elbocsátásokat rendelt el a nagyváradi színházakban. Mi lett tehát a Várad kulturális folyóirat sorsa, és hányan maradtak a Szigligeti Társulatnál? * Becsomagolt hétköznapok címmel nyílt kiállítása a csíkszeredai Részegh Botond grafikusnak a bukaresti Gyűjtemények Múzeumában. * Dance perfor­mance „Brâncuși #145” – Bordás Attila a bukaresti Linotip kortárs táncműhely vezetőjével, Arcadie Rusuval egy rövid tánckoreográfiával csatlakozott a 145 évvel ezelőtt született Constantin Brâncuși emlékének adózó kulturális rendezvénysorozathoz. * Erdély napórái – egész Erdélyben Hargita megyében található a legtöbb napóra.

Tájékoztató műhely

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület ma 10–14 óráig tájékoztató műhelyt szervez a pályázatok MySMIS-rendszerbe történő feltöltéséről a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorház képzéstermében (Sajtó utca 4. szám). Az interaktív találkozót bemutatók, gyakorlatok és egyéni feladatok tarkítják. Témák: a pályázatok MySMIS-rendszerbe való feltöltése; a MySMIS-rendszeren belüli eligazodás; a szakemberek tevékenységének monitorizálása és jelentése; beszélgetés a résztvevők kérdései és észrevételei alapján. Jelentkezhetnek olyan sepsiszentgyörgyi székhellyel vagy munkaponttal rendelkező szervezetek képviselői, amelyek a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület által megjelentetett pályázati kiírások pályázói körébe tartoznak. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azok jelentkezését, akik nem teljesítik a jelentkezési feltételeket. Részletek a www.galsepsi.ro honlapon.

Hitvilág

ZÁRÓ SZENTMISE. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma a 18 órától kezdődő szentmisével befejeződik a nagyböjti közbenjáró imahadjárat a családokért a Szent Család védelme alatt, amelyben 640 család vett részt. A sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport által szervezett eseményt élőben is lehet követni a közösségi oldalon. A szentmise után szentség­imádás, rózsafüzér-imádság és gyónási lehetőség is lesz.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádást tartanak; ma és szerdán a szentmisék 7.30-tól és 18 órától kezdődnek. Szerdán 7.15-kor a reggeli dicséretet és 17.45-kor az esti dicséretet közösen imádkozzák a zsolozsmából.

UNITÁRIUS ÁHÍTAT. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban ma, szerdán és csütörtökön 18 órától nagyheti áhítatot tartanak.

Ingyenes ügyintézés Mikóújfaluban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 31-én, szerdán 16–18 óráig a mikóújfalusi kultúrotthon protokolltermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy ne kelljen Csíkszeredába utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, szerdán Árapatakon gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

TOJÁSÍRÁS. A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban ma 17–19 óráig, szerdán, csütörtökön és pénteken 15–17 óráig tartják – az egészségügyi előírások szigorú betartásával, alkalmanként tíz-tíz fő részvételével – az immár hagyományos nagyheti tojásírást.

ELMARAD a hatályos korlátozások miatt a nagyhétre tervezett délutánonkénti és az egész napos pénteki tojásírás a Guzsalyas Alapítványnál.

ADÓ- ÉS ILLETÉKFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) ma még hosszú programmal dolgoznak, 18 óráig várják az ügyfeleket. 9 százalékos kedvezményben részesülnek mindazon adófizetők, akik egész évi épület-, terület- illetve járműadójukat március 31-ig törlesztik. * A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. * Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.