Az első percek tapogatózó játéka után a magyar válogatott egyértelmű fölénybe került, a házigazdák innentől csak elvétve lépték át a félpályát. A magyarok jobbára meddő mezőnyfölénye szűk negyedóra alatt tudott góllá érni, a csapatkapitány Szalai Ádám talált a kapuba büntetőből. Az előnyt hamar megnyugtatóvá tehette volna Sallai Roland: szabadrúgását kézzel blokkolták a büntetőterületen, tizenegyesét azonban a hazai kapus hárította a 20. percben. A szünetig hátralévő időben ugyan teljesen beszorult San Marino, de a betömörülő védekezésén nem igazán talált rést a magyar csapat.

Marco Rossi szövetségi kapitány a szünetben kettős cserével frissítette együttesét, amelynek játéka kombinatí­vabbá, egyben veszélyesebbé is vált. Ekkor már akadt dolga a hazai kapusnak, viszont a befejezések többségébe továbbra is hiba csúszott. A meccset végleg eldöntő második gólt aztán Sallai fejelte. A hátralévő időben a fáradó házigazdákkal szemben egyre több helyzetük volt a magyaroknak, Elia Benedettini azonban többször is bravúrral védett, egy ízben pedig egy védő tisztázott a gólvonalról. A végeredményt, a harmadik gólt tizenegyesből Nikolics Nemanja állította be.

Eredmények:

* I-csoport, 1. forduló: Magyarország–Lengyelország 3–3 (gólszerzők: Sallai 6., Szalai Á. 53., Orbán 78., illetve Piatek 60., Jozwiak 61., Lewandowski 83.), Andorra–Albánia 0–1, Anglia–San Marino 5–0; 2. forduló: San Marino–Magyarország 0–3 (gsz.: Szalai Á. 13. – tizenegyesből, Sallai 71., Nikolics 88. – tizenegyesből), Lengyelország–Andorra 3–0, Albánia–Anglia 0–2

* J-csoport, 1. forduló: Románia–Észak-Macedónia 3–2 (gsz.: Tănase 28., Mihăilă 50., Hagi 86., illetve Ademi 82., Trajkovski 83.), Németország–Izland 3–0, Liechtenstein–Örményország 0–1; 2. forduló: Románia–Németország 0–1 (gsz.: Gnabry 17.), Örményország–Izland 2–0, Észak-Macedónia–Liechtenstein 5–0.