Orrspray és tabletta a koronavírus ellen

Az Oxfordi Egyetem bejelentése szerint a próba első szakaszában, amelyben harminc egészséges, 18–40 év közötti önkéntes vesz részt, azt vizsgálják, hogy a ChAdOx1 nCoV-19 nevű vakcina milyen immunrendszeri reakciót vált ki, ha orrspray formájában alkalmazzák. Emellett vizsgálják az ilyen módon beadott oltóanyag biztonságosságát és az esetleges kedvezőtlen reakciókat is. Az Oxfordi Egyetem az AstraZeneca gyógyszergyárral közösen dolgozta ki a szóban forgó oltóanyagot. A vizsgálat során mindegyik önkéntesnek ugyanazt, a jelenleg injekcióként alkalmazott oltóanyagot adják be orrspray formájában, és utána négy hónapig vizsgálják őket.

Sandy Douglas, a vizsgálat vezető ellenőre kiemelte: több immunológus szakember azon a véleményen van, hogy ha a vakcinát közvetlenül a vírusfertőzés helyére juttatják el, az növelheti az oltás nyújtotta védelmet. Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzora már a múlt hónap végén, a londoni alsóház tudományos és technológiaügyi bizottságának meghallgatásán jelezte, hogy a jövőben várhatóan orrspray vagy tabletta formájában alkalmazható oltások is megjelennek a koronavírus elleni vakcinák között.

Szájon át bevehető gyógyszert tesztelnek Izraelben a koronavírus ellen – írta a The Times of Israel című hírportál. Az Oramed Pharmaceuticals nevű izraeli gyógyszergyár szájon át bevehető tablettát fejlesztett ki, amely a lap szerint forradalmasíthatja a koronavírus elleni küzdelmet az immunizálás felgyorsítása révén. Az Oramed az indiai székhelyű Premas Biotech jövendő oltóanyagának egyadagos, orális változatát készítette el. Az izraeli vállalkozás azt reméli, hogy hamarosan elkezdhetik az emberi tesztelés első fázisát, és fél év alatt be is fejezhetik a folyamatot. Eddig állatkísérletekben, sertéseknek adták be a készítményt, és azok megfelelő mennyiségben ellenanyagot termeltek a koronavírus ellen. „Ez a gyógyszer sokkal gyorsabb és egyszerűbb oltást tesz lehetővé számunkra. Nem kell klinikára, orvosi rendelőbe menni, a tabletta akár a postaládába, otthonába is megérkezhet” – ecsetelte a módszer előnyeit Mir­jam Kidron, a cég tudományos igazgatója. A két vállalat Oravax márkanéven közösen tervezi a szer piacra dobását, és ennek érdekében új céget alapítottak Oravax Medical néven. Az Oramed korábban „orális fehérjeszállító platformot” fejlesztett ki az inzulin beviteléhez, ezen gyógyszerük a tesztelés utolsó fázisában jár, és hamarosan a világ első ilyen termékévé válhat.