Gyümölcsfametszési bemutatók

Nagy érdeklődés övezte a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) falugazdászai által szervezett háromszéki gyümölcsfametszési gyakorlati bemutatókat. Az események Barátoson és Bodokon zajlottak, az előadásokat Hatos György kertészmérnök, falugazdász vezette. Ugyanaznap Mikóújfaluban is kellett volna bemutatót tartani, de a kedvezőtlen időjárás miatt a házigazdák lefújták az eseményt, így erre későbbi időpontban kerül sor.

Hatos György a fák tetejéről is ismertette a tudnivalókat. A szerző felvétele

Barátost nem véletlenül választották az esemény helyszínéül: néhány évvel korábban a Háromszéki Közösségi Alapítvány jóvoltából több száz ajándékba kapott gyümölcsfacsemetét ültethettek el a helybeliek, ezek metszése szakszerű beavatkozást kíván. Itt a paplak kertjében, Bodokon Deák Attila és Keresztes Attila gyümölcsösében került sor a bemutatóra. A három helyszínen változatos életkorú, különböző fajú és fajtájú fák metszésének fortélyait mutatta be Hatos. Fiatal fák koronaalakító metszését, idős gyümölcsfák ifjító vágását, korábban helytelenül metszett fák helyreállításának lehetőségeit ismertette az előadó. Számos kérdést tettek fel a jelenlévők, így szó esett növényvédelemről, fajtaválasztásról. Azt is megtudhatták a jelenlévők, hogyan lehet a metszéssel befolyásolni a termésképződést úgy, hogy ne kétévente, hanem évente teremjenek a fák. A résztvevők nagyra értékelték az SZGE gyakorlati bemutatóját, s más témakörökben is kérni fogják hasonló események szervezését.