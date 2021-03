A mezőgazdasági termékek feldolgozását célzó pályázaton hegyvidéki állattenyésztők vehetnek részt, a 12,9 millió euró keretösszeg terhére kizárólag kis kapacitású vágóhidak, illetve húsfeldolgozók létesítésére lehet támogatást igényelni. A maximálisan 300 ezer eurós támogatás épület építésére, húsfeldolgozó gépek vagy gépsorok, árucsomagoló és -címkéző felszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására költhető, de elszámolhatóak termékforgalmazó üzletek felszerelésének és a termékek reklámozásának költségei is. A reklámozásra a kapott támogatás legtöbb 5 százaléka költhető el, de az összeg nem haladhatja meg a 30 ezer eurót. Az intézkedés 50 százalékos önrészes, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítani, de abban az esetben, ha szövetkezet vagy termelői csoport pályázik, csak 30 százalékos önrész szükséges. Az eddig letett pályázatokat is szövetkezetek tették le, két Fehér megyei, egy suceavai szövetkezet, valamint egy Brassó megyei, mindenik a maximális 300 ezer eurót igényelte.

A másik, május 4-ig pályázható intézkedést a külföldről hazatelepülni óhajtó fiataloknak szánták 20 millió euró pályázható összeggel. Itt sem nagy az érdeklődés, a hét végéig mindössze 12 fiatal pályázott a (a gazdaság nagysága szerinti) 40, illetve 50 ezer eurós támogatásra, így mindössze az összeg 2,5 százaléka fogyott el eddig.

A megyei vidékfejlesztési szakemberektől kapott információ szerint térségünkben több érdeklődő is van, többen is készítik a pályázataikat, néhányuknál viszont gondok akadtak a hivatalos munkaszerződést és a külföldi tartózkodást igazoló dokumentumok beszerzésénél. Feltétel, hogy a pályázó fiatal az utóbbi két évben megszakítás nélkül legalább három hónapot dolgozott bizonyíthatóan külföldön a mezőgazdaságban, és megfelelő dokumentumokkal ezt bizonyítania is kell. Az ottani tevékenységet igazoló dokumentum, munkaszerződés felülhitelesítése szükséges a hágai egyezmény szerint a törvényszéken vagy a kormány tartományi vagy helyi megbízottjánál. De ha ezt nem tudják elintézni, akkor elégséges az illető település tanácsa vagy az ottani rendőrség által kiállított bejelentkezési igazolvány, amely az ott-tartózkodást bizonyítja. A pályázat leadásakor mellékelni kell a munkavállalási szerződés másolatát is hitelesített fordításban vagy a külföldi szakmai felkészítőn való részvételt igazoló diplomát.